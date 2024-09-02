В Чувашии выберут лучшего среди молодых и предприимчивых

В республиканском конкурсе могут испытать свои силы и уже состоявшиеся бизнесмены, и юные жители Чувашии, планирующие открыть собственное дело.

Региональный конкурс «Молодой предприниматель» проходит третий год в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Как отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, меры государственной поддержки создают условия для успешного старта и развития бизнес-идей.

К участию в конкурсе приглашаются владельцы (не менее 70% долевого участия) и руководители компаний, индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также лица, которые только планируют начать свой бизнес. Возрастной ценз — до 35 лет, участник должен быть зарегистрирован на территории Чувашской Республики, здесь же должен вестись и бизнес.

Лучших будут выбирать по 14 номинациям: «Классическое предпринимательство», «Социальная польза», «Производство», «Самозанятый года», «Женский бизнес», «Мама-предприниматель», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Семейный бизнес», «Креативный бизнес», «Молодой аграрий года», «Международный бизнес», «Экологическое предпринимательство», «Транспортный бизнес», «Молодежь с идеями».

Муниципальный этап уже начался и продлится по 23 октября, республиканский — с 24 октября по 10 ноября. До 31 декабря станет известно, кто и в каких номинациях выиграл и кому присудят звание «Молодой предприниматель Чувашии-2024».

Василий Григорьев