В школьных столовых — новые цены

В чебоксарских школах повысилась стоимость завтраков и обедов. Соответствующее постановление в конце августа подписал глава города Чебоксары Владимир Доброхотов. Согласно документу, в 1-4 классах стоимость комплексного завтрака увеличилась до 30 рублей (было 25), комплексного обеда — до 73 рублей (прежде — 68). Отметим, что по поручению Президента Владимира Путина горячее питание в начальной школе по всей стране обеспечивается из федерального бюджета — родители за него не платят. В 5-11 классах комплексный завтрак подорожал с 30 до 35 рублей, комплексный обед — с 72 до 82 рублей.
Опубликовано: 5 сентября 2024 г.
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