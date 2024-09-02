В школьных столовых — новые цены

В чебоксарских школах повысилась стоимость завтраков и обедов. Соответствующее постановление в конце августа подписал глава города Чебоксары Владимир Доброхотов. Согласно документу, в 1-4 классах стоимость комплексного завтрака увеличилась до 30 рублей (было 25), комплексного обеда — до 73 рублей (прежде — 68). Отметим, что по поручению Президента Владимира Путина горячее питание в начальной школе по всей стране обеспечивается из федерального бюджета — родители за него не платят. В 5-11 классах комплексный завтрак подорожал с 30 до 35 рублей, комплексный обед — с 72 до 82 рублей.