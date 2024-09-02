В виртуальное путешествие — с Вышитой картой

На Восточном экономическом форуме, который на этой неделе проходит на острове Русский во Владивостоке, гостей встречает интерактивная Вышитая карта России. Это цифровой аналог знаменитого арт-проекта, созданный с помощью технологии дополненной реальности (AR). Стоит только навести смартфон на куар-код, как на экране телефона отобразятся гербы регионов. При нажатии на них загрузятся видеоролики о потенциале и культуре каждого из 89 субъектов страны. Напомним, интерактивная AR-карта регионов России — совместный проект нашей республики и Фонда «Росконгресс», занимающегося организацией крупных выставочных мероприятий. Впервые цифровую карту представили на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве с фондом. Как и в Санкт-Петербурге, во Владивостоке цифровой «двойник» вызывает живой интерес у посетителей форума. За несколько дней его увидят представители 62 государств. «Уверен, Вышитая карта России» станет настоящим местом притяжения для участников такого масштабного события!» — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.