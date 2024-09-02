В виртуальное путешествие — с Вышитой картой

На Восточном экономическом форуме, который на этой неделе проходит на острове Русский во Владивостоке, гостей встречает интерактивная Вышитая карта России. Это цифровой аналог знаменитого арт-проекта, созданный с помощью технологии дополненной реальности (AR). Стоит только навести смартфон на куар-код, как на экране телефона отобразятся гербы регионов. При нажатии на них загрузятся видеоролики о потенциале и культуре каждого из 89 субъектов страны. Напомним, интерактивная AR-карта регионов России — совместный проект нашей республики и Фонда «Росконгресс», занимающегося организацией крупных выставочных мероприятий. Впервые цифровую карту представили на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве с фондом. Как и в Санкт-Петербурге, во Владивостоке цифровой «двойник» вызывает живой интерес у посетителей форума. За несколько дней его увидят представители 62 государств. «Уверен, Вышитая карта России» станет настоящим местом притяжения для участников такого масштабного события!» — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.
Опубликовано: 4 сентября 2024 г.
Читайте также:
Татарстан появится на «Вышитой карте России»
«Белых» пятен на будущей вышитой карте России становится все меньше
Фрагменты вышитой карты России отправлены на «сборку»
Начал работу сайт проекта "Вышитая карта России"
Вышивали травой, украшали рыбьей кожей...
Сегодня представят вышитую карту страны
Вышитую карту России назвали новым символом страны
Цитата номера