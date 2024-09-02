Появится новый монумент

В Чебоксарах подвели итоги Всероссийского конкурса концепций мемориала памяти погибших в ходе СВО и благоустройства парка «Победа». Напомним, закладка камня в основание будущего памятника состоялась летом 2023 года. Жюри возглавил академик Андрей Ковальчук, председатель Союза художников России. На конкурс поступило более 20 заявок. Допущено к рассмотрению 10 профессиональных работ и одна студенческая. В числе призеров и лауреатов — пять проектов. Первое место — у ООО «Архитектурная фирма «Сфера» (Чебоксары). «Наши следующие шаги — презентация эскизов руководству республики, разработка проектной документации, реализация. Рассчитываем, что новый монумент гармонично впишется в парковый ансамбль и станет неотъемлемой частью нашей памяти и гордости за тех, кто сражается за Родину», — написал в телеграм-канале глава города Чебоксары Владимир Доброхотов.