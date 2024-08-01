С теплохода — к книжной «полке»

И красиво, и познавательно.

Новый арт-объект появился в Чебоксарском речном порту — ступеньки, ведущие к одному из причалов, теперь украшают имена известных чувашских писателей и поэтов. Спуск в соцсетях назвали «литературной лестницей».

Яков Ухсай, Геннадий Айги, Михаил Юхма, Константин Иванов, Леонид Агаков — каждая из 35 ступенек представляет собой «корешок» книги классиков чувашской литературы. Вместе с названиями книг и именами авторов можно прочитать и чувашские пословицы, и цитаты из произведений на двух языках. Трудился над гигантской книжной «полкой» чебоксарский художник Сергей Петров, а с идеей превратить серую бетонную лестницу в познавательное пространство под открытым небом выступил Чебоксарский речной порт.

Как рассказывают в гавани, к работе художник приступил в середине июля. Оформление объекта планировалось завершить немного раньше, но дождливая погода внесла свои коррективы. Необычная лестница уже привлекает внимание чебоксарцев и пассажиров многочисленных теплоходов, делающих остановку в Чебоксарах. Отдыхающие задерживают шаг на ступеньках, чтобы рассмотреть «книги», с удовольствием фотографируются, а кто-то радостно восклицает, что читал произведения из этой «стопки».

На днях с новой достопримечательностью, а также планами речпорта по дальнейшему благоустройству волжских ворот чувашской столицы ознакомился глава города Чебоксары Владимир Доброхотов. Как отметил он в своем телеграм-канале, облику пристани в Чебоксарском речном порту уделяют большое внимание. Так, за последнее время здесь создали комфортную пешеходную тропу, ведущую от причалов до «Города мастеров», обустроили транспортное кольцо и развязку, разбили клумбы, придумали интересное решение для фонарей, оборудовали указатели для туристов и поставили контейнер для сбора пластика в виде рыбы. Проект прогулочной зоны «Речной бульвар», к слову, в этом году отмечен городской премией «Общественное признание».

«Для нас очень важно сделать речные ворота в Чебоксарах комфортной и притягательной зоной как для горожан, так и для туристов», — отмечают в речпорту. Такие инициативы готовы поддержать и городские власти. Как сообщил Владимир Доброхотов, предложение речников об устройстве подземных переходов и изменении подъездных путей к нижней набережной передали в работу профильным управлениям столичной администрации. Специалисты изучат возможность их реализации с точки зрения градостроительных норм и действующих правил.

Для художника Сергея Петрова это не первая работа в речпорту. Он же раскрасил граффити причальную стенку. Фото ВКонтакте Минкультуры Чувашской Республики