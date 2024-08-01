Вместо карты — игровое поле

В Чебоксарах создали «настолку» в национальном стиле.

Познавать Чувашию в форме увлекательной настольной игры — такой креативный метод знакомства с республикой разработали в Чебоксарском дворце детского и юношеского творчества. Проект педагогов получил поддержку Фонда президентских грантов.

Как рассказывают в региональном Министерстве экономического развития и имущественных отношений, «настолка» под названием «PROЧувашию» будет обучать игроков истории, культуре и народному творчеству республики. Правила довольно простые: вместо фишек участники получат фигурки в виде куколок в национальной одежде, с которыми и отправятся в путешествие по игровому полю. В «бродилке» — 60 клеток шести цветов, определяющих тему вопросов и заданий. Красный — мифы и легенды чувашей, желтый — история республики, белый — известные личности, синий — чувашское народное творчество, зеленый — чувашский орнамент, фиолетовый — разное.

«Чувашия — край с богатой историей, самобытной культурой и древними традициями. Города, села и деревни — малая родина многих выдающихся людей региона. Нам есть чем и кем гордиться, и об этом нужно рассказывать детям. Уверен, такая настольная игра поможет школьникам лучше узнать историю нашей республики», — считает министр Дмитрий Краснов. В Чувашии руководитель Минэка курирует развитие социально ориентированных НКО.

Как отмечают в ведомстве, на реализацию проекта авторы получили Президентский грант в размере 175,5 тыс. рублей. Проект будет внедрен в новом учебном году, игру проведут в десяти пилотных образовательных организациях Чебоксар.

Фото minec.cap.ru