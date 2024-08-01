С любовью к родной земле и к родным Чебоксарам

Автор: Людмила ГригорьеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Концертный график у SHAMANа очень насыщенный: перед тем как приехать в Чебоксары, он выступил в Мариуполе и в Энергодаре — перед сотрудниками Запорожской АЭС, которая не так давно была атакована украинскими беспилотниками. Фото Алексея Исаева

Впервые программа праздничных мероприятий заняла не два дня, не неделю — больше чем месяц. На день рождения Чебоксар в столице собрались представители всех муниципалитетов республики. На праздничном концерте на Красной площади был абсолютный аншлаг — несколько десятков тысяч человек собрались, чтобы вживую услышать певца SHAMANа.

«Вместе со всем городом и гостями праздника мы насладились его творчеством, вместе подпевали известные на всю страну строки из песен, проникались патриотизмом и любовью к нашей великой стране, — написал в телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. — Каждая песня артиста пронизана любовью к родной земле и уважением к ее истории. Ни одна не оставила нас равнодушными».

Но были в праздничной программе и традиционные мероприятия, уже знакомые и полюбившиеся чебоксарцам — пилотажное шоу группы «Стрижи», зарядка со звездой, Творческий бульвар… О них и других ярких событиях Дня города читателям расскажут журналисты и фотокорреспонденты «Советской Чувашии».

Опубликовано: 19 августа 2024 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.