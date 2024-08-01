Споет на главной сцене

Саксофонист концертно-духового оркестра капеллы «Классика» Дмитрий Тетель стал победителем городского конкурса «Чебоксарский хит», проведенного в рамках празднования 555-летия Чебоксар.

По результатам оценки жюри и голосования горожан его композиция «Край 100 тысяч песен» на слова Ольги Кривушовой набрала наибольшее количество баллов и голосов. Победитель конкурса определялся трехэтапным голосованием, напоминают в управлении культуры администрации Чебоксар. На первом этапе свою оценку вынесло жюри, на втором — за песню города голосовали жители Чебоксар на портале «Открытый город». Голосование проходило в два тура: сначала люди выбирали «десятку» лучших песен, а затем самую-самую лучшую. За песню Тетеля на двух этапах проголосовало 858 человек (24,83%). От жюри она также заработала наибольшее количество баллов. Теперь Дмитрий получит гонорар — 100 тысяч рублей и вместе с группой «Сказки Гримм» исполнит песню на гала-концерте, посвященном 555-летию Чебоксар.

Фото капеллы «Классика»