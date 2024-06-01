Зачет город сдал, впереди экзамен

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Прогулка на самокатах делегации журналистов пришлась по душе. Фото Валерия Панфилова

Журналисты нестандартным способом «проинспектировали» центральную часть Чебоксар в преддверии 555-летия города

Предложение поучаствовать в пресс-туре на самокатах я изначально воспринял настороженно. Как-никак к этой технике ранее даже не притрагивался, а потому волнение присутствовало. Даже обещание «там научат» не сильно вдохновило. С другой стороны, по ходу пресс-тура нас в преддверии грядущего 555-летия столицы должны были ознакомить с туристическим потенциалом Чебоксар, города, который любим и дорог и о котором все же не все знаешь. А если и знаешь, то не успел увидеть — ноги не доходят. Зато на этот раз повезут самокаты…

Перед тем как доверить журналистам самокаты, на них установили скоростной лимит. В результате максимум удалось разогнаться до скорости 18 км в час. Фото Валерия Панфилова

Пресс-тур, кстати, оказался под угрозой срыва. Накануне так называемая карта осадков в интернете кошмарила взгляд: ожидалось, что на протяжении практически всего светового дня будут идти дожди и ливни — какие тут самокаты? Ливни действительно шли, но только два раза: в первом случае мы в это время знакомились с национальной чувашской кухней в заведении нового и перспективного ресторана; во втором — катались на паровозике около залива. Сложилось ощущение — это ювелирный расчет городской администрации, организовавшей пресс-тур. Понятно, что сыграло свою роль везение, но везет — сильнейшим. Кстати, эмоции в поездке придавали не только инфраструктура, но и атмосфера, люди. Многие проходившие мимо дети и подростки радостно приветствовали пассажиров паровозика — толпу взрослых, повидавших виды журналистов…

Чапаев и Пушкин выстояли под ливнем

 

А начали мы свое мини-путешествие с площадки Фестиваля песчаной скульптуры, расположенной в районе Речного порта. В этом году фестиваль юбилейный, проводится в пятый раз, его тема «История России в лицах». Фигуры находятся под открытым небом и уже испытали себя на прочность во время больших осадков, выпавших в предыдущие дни. Прежде всего, благодаря специальному карьерному песку, в состав которого входит глина. А если этого не знать, возникает мысль, что скульптурам передались сила и дух изображенных из песка героев — Андрияна Николаева, Василия Чапаева, Александра Пушкина, Константина Иванова. Перед авторами этих и других работ можно снимать шляпу, их скульптуры выглядят словно живые. В том числе и замечательные песчаные персонажи из мультфильма про Чебурашку.

У попавшего в кадр автора этого материала возникало желание взять в руки «песчаную» книгу о героине чувашского эпоса, чье имя наполовину созвучно с его фамилией. Фото Валерия Панфилова

Журналистам рассказали, что когда-то фестиваль был международным, в нем принимали участие творческие люди, в частности, из Польши, Литвы, Латвии. В нынешний же, столь непростой, период, организаторы ограничились всероссийским статусом. Но контакты не разрываются: наши скульпторы получают предложения от представителей в том числе недружественных стран на их мероприятия.

Мичман стал экскурсоводом

 

Одна из визитных карточек Чебоксар — сторожевой пограничный корабль. Он носит имя «Чебоксары», установлен на набережной несколько лет назад в качестве музея, а до этого выполнял боевые задачи в Калининградской области.

Экскурсия на сторожевом корабле «Чебоксары» оказалась увлекательной благодаря интересным сводкам сопровождавшего нас старшего мичмана запаса Игоря Мастерова. Фото Валерия Панфилова

Экскурсоводом по корабельному музею для нас стал старший мичман запаса Игорь Мастеров. Он служил в Мурманской области пограничником на таких же кораблях, но другого проекта. После того как Игорь Олегович уволился в конце 2020 года, на него через военкомат вышел начальник корабля и предложил ему работать уже здесь. Игорь не только провел нас по каютам и прочим помещениям, но и рассказал об особенностях работы на корабле и быте моряков — благо сам в свое время прошел через все это. Например, прием пищи у военнослужащих здесь проходил посменно, поскольку экипаж состоял из 44 человек, а столовая одновременно всех разместить не может.
Корабль «Чебоксары» наверняка станет первым объектом, на котором остановится взгляд туриста, прибывшего в столицу Чувашии по Волге. Сейчас работает речная навигация, и, по словам заместителя директора по производству Речного порта Сергея Иванова, с начала сезона в Чебоксарах обслужили почти 27,5 тысячи пассажиров. Активно пользуются спросом рейсы из Чебоксар в Казань, Свияжск, Ульяновск, не говоря уже о прогулочных экскурсионных маршрутах.

Лозоплетение — древнее занятие чувашей

 

Логистика центральной туристической части Чебоксар позволяет легко добраться от Речного порта до Красной площади и залива. А главное — по пути можно ознакомиться с чувашской народной продукцией, изготовленной руками местных умельцев. Один из встретившихся нам мастеров, Владимир Васин, занимается лозоплетением и возглавляет местную профильную ассоциацию. В торгово-выставочном ряду Города мастеров есть и его работы — в виде игрушек, корзинок. Кресла и столы Владимир Александрович делает на заказ. «Для Чувашии лозоплетение является основным видом промысла, который развивался испокон веков», — сказал он.
Традиции Чувашии — это не только сувениры, но и одежда. Недалеко от набережной располагается магазин национальной одежды, здесь же, в одном из помещений, ее и шьют. Как заявили журналистам в этом ателье-бутике, у них есть цель: привить любовь к чувашской одежде с ее фирменным орнаментом.

…Но есть и правильный экстрим

 

Не забываем и про активный отдых. Жители Чебоксар уже наслышаны о возможностях для занятий спортом в центре города. А особенно — на набережной, где выделены специальные дорожки для бега, езды на велосипедах, самокатах, роликовых коньках. Благодаря им отсутствует некий конфликт интересов между велосипедистами (а в нашем случае — самокатчиками) и любителями пеших прогулок. Последние спокойно могут пройтись вдоль набережной, насладиться красотой Волги и лесов на противоположном берегу, не опасаясь двухколесного транспорта. Иначе это будет экстрим.

Зрелищность вейкбординга можно будет оценить на соревнованиях, которые пройдут в День молодежи. Фото Валерия Панфилова

Хотя и для экстрима есть отдельное место — на заливе, в районе Певческого поля. Здесь можно заняться вейкбордингом: с помощью специальных устройств и снаряжений ощутить себя сноубордистом, только не на снегу, а на воде. Для опытных вейкбордистов заготовлены препятствия — например, трамплины. Начинающим же за счастье просто прокатиться, хотя бы несколько метров продержавшись на ногах — как один из членов журналистской делегации. Но мы-то знаем, что навык — дело наживное. Наделенные же им спортсмены посоревнуются здесь на фестивале вейкбординга в День молодежи.
Как бы ни выглядели субъективно слова не просто местного жителя, но и поклонника Чебоксар, нашему городу есть чем удивить туриста — причем не только в праздники, но и в будние дни. Многие гости столицы Чувашии наверняка могут это подтвердить: в информационном туристско-культурном центре сообщили, что за организацией экскурсий сюда обращаются постоянно — в том числе и гости из-за рубежа. Местом притяжения для туристов должен стать и новый ресторан с чувашской кухней. Окна его выходят на залив, но эмоции вызовет не только красивая панорама, но и еда с напитками, ручная посуда. И она, и интерьер ресторана позволят гостям окунуться в далекое прошлое, ознакомиться с бытом и традициями чувашского народа.

После активного перемещения по городу можно расслабиться и отдохнуть. Фото Валерия Панфилова
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В целом пресс-тур удался, а решение преодолеть всю программу на самокатах показалось любопытным. Для данной локации — Речной порт, набережная, залив — вполне себе оптимальный способ передвижения. Но, конечно, всем, кто решит повторить наш маршрут на самокатах, нужно помнить про интересы пешеходов и не превышать скорость.

Опубликовано: 20 июня 2024 г.


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