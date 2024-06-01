Зачет город сдал, впереди экзамен

Журналисты нестандартным способом «проинспектировали» центральную часть Чебоксар в преддверии 555-летия города

Предложение поучаствовать в пресс-туре на самокатах я изначально воспринял настороженно. Как-никак к этой технике ранее даже не притрагивался, а потому волнение присутствовало. Даже обещание «там научат» не сильно вдохновило. С другой стороны, по ходу пресс-тура нас в преддверии грядущего 555-летия столицы должны были ознакомить с туристическим потенциалом Чебоксар, города, который любим и дорог и о котором все же не все знаешь. А если и знаешь, то не успел увидеть — ноги не доходят. Зато на этот раз повезут самокаты…

Пресс-тур, кстати, оказался под угрозой срыва. Накануне так называемая карта осадков в интернете кошмарила взгляд: ожидалось, что на протяжении практически всего светового дня будут идти дожди и ливни — какие тут самокаты? Ливни действительно шли, но только два раза: в первом случае мы в это время знакомились с национальной чувашской кухней в заведении нового и перспективного ресторана; во втором — катались на паровозике около залива. Сложилось ощущение — это ювелирный расчет городской администрации, организовавшей пресс-тур. Понятно, что сыграло свою роль везение, но везет — сильнейшим. Кстати, эмоции в поездке придавали не только инфраструктура, но и атмосфера, люди. Многие проходившие мимо дети и подростки радостно приветствовали пассажиров паровозика — толпу взрослых, повидавших виды журналистов…

Чапаев и Пушкин выстояли под ливнем

А начали мы свое мини-путешествие с площадки Фестиваля песчаной скульптуры, расположенной в районе Речного порта. В этом году фестиваль юбилейный, проводится в пятый раз, его тема «История России в лицах». Фигуры находятся под открытым небом и уже испытали себя на прочность во время больших осадков, выпавших в предыдущие дни. Прежде всего, благодаря специальному карьерному песку, в состав которого входит глина. А если этого не знать, возникает мысль, что скульптурам передались сила и дух изображенных из песка героев — Андрияна Николаева, Василия Чапаева, Александра Пушкина, Константина Иванова. Перед авторами этих и других работ можно снимать шляпу, их скульптуры выглядят словно живые. В том числе и замечательные песчаные персонажи из мультфильма про Чебурашку.

Журналистам рассказали, что когда-то фестиваль был международным, в нем принимали участие творческие люди, в частности, из Польши, Литвы, Латвии. В нынешний же, столь непростой, период, организаторы ограничились всероссийским статусом. Но контакты не разрываются: наши скульпторы получают предложения от представителей в том числе недружественных стран на их мероприятия.

Мичман стал экскурсоводом

Одна из визитных карточек Чебоксар — сторожевой пограничный корабль. Он носит имя «Чебоксары», установлен на набережной несколько лет назад в качестве музея, а до этого выполнял боевые задачи в Калининградской области.

Экскурсоводом по корабельному музею для нас стал старший мичман запаса Игорь Мастеров. Он служил в Мурманской области пограничником на таких же кораблях, но другого проекта. После того как Игорь Олегович уволился в конце 2020 года, на него через военкомат вышел начальник корабля и предложил ему работать уже здесь. Игорь не только провел нас по каютам и прочим помещениям, но и рассказал об особенностях работы на корабле и быте моряков — благо сам в свое время прошел через все это. Например, прием пищи у военнослужащих здесь проходил посменно, поскольку экипаж состоял из 44 человек, а столовая одновременно всех разместить не может.

Корабль «Чебоксары» наверняка станет первым объектом, на котором остановится взгляд туриста, прибывшего в столицу Чувашии по Волге. Сейчас работает речная навигация, и, по словам заместителя директора по производству Речного порта Сергея Иванова, с начала сезона в Чебоксарах обслужили почти 27,5 тысячи пассажиров. Активно пользуются спросом рейсы из Чебоксар в Казань, Свияжск, Ульяновск, не говоря уже о прогулочных экскурсионных маршрутах.

Лозоплетение — древнее занятие чувашей

Логистика центральной туристической части Чебоксар позволяет легко добраться от Речного порта до Красной площади и залива. А главное — по пути можно ознакомиться с чувашской народной продукцией, изготовленной руками местных умельцев. Один из встретившихся нам мастеров, Владимир Васин, занимается лозоплетением и возглавляет местную профильную ассоциацию. В торгово-выставочном ряду Города мастеров есть и его работы — в виде игрушек, корзинок. Кресла и столы Владимир Александрович делает на заказ. «Для Чувашии лозоплетение является основным видом промысла, который развивался испокон веков», — сказал он.

Традиции Чувашии — это не только сувениры, но и одежда. Недалеко от набережной располагается магазин национальной одежды, здесь же, в одном из помещений, ее и шьют. Как заявили журналистам в этом ателье-бутике, у них есть цель: привить любовь к чувашской одежде с ее фирменным орнаментом.

…Но есть и правильный экстрим

Не забываем и про активный отдых. Жители Чебоксар уже наслышаны о возможностях для занятий спортом в центре города. А особенно — на набережной, где выделены специальные дорожки для бега, езды на велосипедах, самокатах, роликовых коньках. Благодаря им отсутствует некий конфликт интересов между велосипедистами (а в нашем случае — самокатчиками) и любителями пеших прогулок. Последние спокойно могут пройтись вдоль набережной, насладиться красотой Волги и лесов на противоположном берегу, не опасаясь двухколесного транспорта. Иначе это будет экстрим.

Хотя и для экстрима есть отдельное место — на заливе, в районе Певческого поля. Здесь можно заняться вейкбордингом: с помощью специальных устройств и снаряжений ощутить себя сноубордистом, только не на снегу, а на воде. Для опытных вейкбордистов заготовлены препятствия — например, трамплины. Начинающим же за счастье просто прокатиться, хотя бы несколько метров продержавшись на ногах — как один из членов журналистской делегации. Но мы-то знаем, что навык — дело наживное. Наделенные же им спортсмены посоревнуются здесь на фестивале вейкбординга в День молодежи.

Как бы ни выглядели субъективно слова не просто местного жителя, но и поклонника Чебоксар, нашему городу есть чем удивить туриста — причем не только в праздники, но и в будние дни. Многие гости столицы Чувашии наверняка могут это подтвердить: в информационном туристско-культурном центре сообщили, что за организацией экскурсий сюда обращаются постоянно — в том числе и гости из-за рубежа. Местом притяжения для туристов должен стать и новый ресторан с чувашской кухней. Окна его выходят на залив, но эмоции вызовет не только красивая панорама, но и еда с напитками, ручная посуда. И она, и интерьер ресторана позволят гостям окунуться в далекое прошлое, ознакомиться с бытом и традициями чувашского народа.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В целом пресс-тур удался, а решение преодолеть всю программу на самокатах показалось любопытным. Для данной локации — Речной порт, набережная, залив — вполне себе оптимальный способ передвижения. Но, конечно, всем, кто решит повторить наш маршрут на самокатах, нужно помнить про интересы пешеходов и не превышать скорость.