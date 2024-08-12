Город в цветочной оправе

Ежегодный смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство проводится нынче в преддверии особенной даты — 555-летнего юбилея столицы Чувашии. Участники очень старались, чтобы в живописном облике Чебоксар было много ярких красок и новых интонаций, чтобы праздничное настроение царило везде — не только на больших общественных пространствах, но и во дворах. И приложили к этому море фантазии и творчества, а также немало усилий.

Поощрят материально Победители городского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство награждаются денежными премиями. В этом году общая сумма призового фонда составит 350 тыс. рублей. Ее распределят по номинациям.

Своими пятью номинациями городской смотр-конкурс охватывает приусадебные участки индивидуальных жилых домов, дворы многоэтажек, прилегающие территории учреждений социальной сферы, уголки отдыха и улицы частного сектора. В этом году определились 14 претендентов на победу, в том числе — детские сады и школы, управляющие компании и ТСЖ, предприятия и организации. От себя лично подали заявки и чебоксарцы. Шесть адресов в Калининском районе столицы, еще по четыре — в Ленинском и Московском. Журналисты посетили некоторые объекты вместе с членами конкурсной комиссии.

Едем на Гремячевский переулок, 43а. Симпатичный кирпичный дом под двускатной крышей. Калитку открывает хозяин, Иван Корлатяну. И с удовольствием показывает свои владения. «Участие в конкурсе — это желание жены. Я был не в курсе, только вчера узнал, — рассказывает он. — В этом доме живем пять лет, а строим его уже восемь. Все здесь делаем своими руками».

Среди обилия удивительных растений узнаю разве что розы и гортензии. Одни грациозно тянут к небу упругие алые бутоны на тонких стеблях, а другие раскинулись роскошными «шапками». Гармонично дополняют это царство флоры красиво выложенные «волны» из разноцветной щебенки. Возле арки, увитой плющом, под навесом разместилась изящная плетеная мебель — столик и два кресла. В этом уютном уголке хозяева летними вечерами любят пить кофе или чай. А небольшой бассейн и качели облюбовали две дочки трех и шести лет. Но это еще не все. «Здесь будет водопад, — показывает мужчина каркас для будущей красоты. — У нас нет дизайнеров. Мы сами с женой продумываем, что и как сделать, чтобы в доме и вокруг него было комфортно. Любой человек может сам организовать свое пространство. Но только без фантазии это не получится!»

А в жилом районе «Новый город» конкурсную комиссию встретила необычная клумба — ярко-оранжевые бархатцы сложились в три пятерки, напоминая о юбилее Чебоксар. Этому цветочному календарю возле торца дома № 30 по улице Новогородской — уже пять лет. Клумбу разбили, когда любимому городу исполнилось 550. С тех пор каждое лето меняют последнюю цифру, отсчитывая года. Как уточнил заместитель гендиректора управляющей компании «Новый город» Юрий Фомин, на создание композиции потребовалось более трехсот цветочных корней. Поливать приходится каждый день. В этом же дворе есть еще цветочные уголки. Разноцветные, нарядные, они радуют глаз и поднимают настроение.

Большую часть прилегающей территории отдали под озеленение и в филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова. Ухоженные цветники, удобные скамеечки, играющие на солнце брызги фонтана… И стенды, рассказывающие о жизни знаменитого основателя больницы. «Мы прикладываем большие усилия для устройства и поддержания этой красоты, — отметили представители филиала. — Она создается вложением средств, трудом подрядных организаций и наших сотрудников. Кроме того, мы уделяем большое внимание нашей истории».

Такие конкурсы развивают творческую инициативу чебоксарцев, привлекают их к эстетическому оформлению города, считает Анастасия Васильева, начальник отдела ЖКХ управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары. Предприятия, организации и общественные объединения тоже не остаются в стороне. Облик столицы Чувашии от этого только выигрывает: все больше в Чебоксарах красивых зеленых уголков, воплощенных в жизнь идей и практического опыта по благоустройству.