Умеют работать, умеют отдыхать

Чебоксарцы талантливы во всем

Столичные предприятия вносят большой вклад в развитие города, региона и страны. Люди труда были и остаются гордостью Чебоксар, благодаря им столица Чувашии удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». В честь 555-летнего юбилея любимого города градообразующие предприятия, учреждения здравоохранения, финансовые организации приняли участие в ярком фестивале «Чебоксары — город славы трудовой».

Справка «СЧ» Впервые фестиваль творчества промышленных предприятий «Чебоксары — город славы трудовой» состоялся в 2014 году.

Десять команд-участниц рассказали о себе и показали номера художественной самодеятельности на главной сцене города. Среди них АО «ЭЛАРА», Городская стоматологическая поликлиника, АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В субботний вечер поддержать участников фестиваля на Красную площадь пришло много людей. И на общем фоне, конечно же, сильно выделялись группы поддержки выступающих предприятий — с баннерами и флагами, на которых красовались логотипы компаний. В общем, атмосфера была праздничная, веселая.

Открывая фестиваль, глава Чебоксар Владимир Доброхотов поздравил всех с днем рождения города. «Чебоксары — это город, в котором хочется жить, творить, любить, созидать и радоваться жизни. Наши труженики создают благоустроенные места и дух города! С 555-летием!» — сказал со сцены Владимир Анатольевич.

К гостям праздника также обратились депутаты Госдумы РФ Алла Салаева и Анатолий Аксаков, Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. Алла Леонидовна, в частности, отметила многогранность чебоксарцев, и что помимо любви к труду нас объединяет и любовь к родному городу и стране. Анатолий Аксаков вспомнил всегда актуальную пословицу «Глаза боятся, а руки делают», говоря о том, что нам любое дело по плечу. А Леонид Черкесов подметил, что фестиваль собрал много молодежи, и им будет интересно узнать о предприятиях города и людях, которые там работают.

Трудовые коллективы показали, что они хороши не только в работе, но еще умеют петь и танцевать не хуже настоящих артистов. При этом на сцене выступали представители разных возрастов — от детей до ветеранов производства. Песни, кстати, исполнялись на русском и чувашском языках.

Так, команда Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования исполнила гимн клиники «Мы вместе!», а затем вместе с группой «Сеспель» — песню «Чебоксары — мой город родной!». В это же время на большом экране транслировался фильм о буднях центра и его сотрудниках. «Мы выступили круто! Мы молодцы! Это правда. Волновались, переживали, нервничали… А потом вышли на эту огромную сцену — и все сделали!» — поделилась эмоциями сотрудница центра Ольга Герасимова.

Участники от АО «ЭЛАРА» рассказали о своих достижениях и подготовке молодых кадров. И все это вперемешку с зажигательными музыкальными номерами. «Своим выступлением мы показали, что мы не только можем работать сообща, но и выступать. Мы единое целое! Подготовка была насыщенная, каждый день проводились репетиции. Желаю всем сердцем, чтобы люди приезжали к нам почаще и приглашали своих близких и знакомых», — сказала Ирина Андреева из команды «ЭЛАРЫ».

Бурю эмоций также вызвало выступление АО «ЧЭАЗ». На одной сцене собралось около 50 человек — действующие сотрудники, их семьи, ветераны. Таким образом, они обозначили тему своего выступления: связь поколений и наставничество.

Праздничное шоу удалось! Трудовые коллективы города лишний раз доказали, что талантливые люди — талантливы во всем. И мы гордимся, что живем и работаем в Чебоксарах. «Я водитель грузовика и часто бываю в других регионах и городах. И когда узнают, откуда я, то всегда говорят: «А, знаю, знаю. У вас там классно!» И это очень приятно», — поделился своими эмоциями чебоксарец Денис Афанасьев, который пришел на фестиваль вместе со своей семьей.