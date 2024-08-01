С алкоголем на праздник не пускали

В мероприятиях, посвященных 555-летию города Чебоксары, по данным МВД по Чувашии, приняло участие более 46 тыс. человек.

Всего в охране общественного порядка было задействовано свыше 500 сотрудников органов внутренних дел, а также работники частных охранных организаций, народные дружинники и представители республиканского Управления Росгвардии. В ходе досмотров изъято 27 колюще-режущих предметов, 56 литров алкогольных напитков, 22 аэрозольных баллончика. Серьезных нарушений общественного порядка не допущено, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.