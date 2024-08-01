В День города на линию выйдет ретро-троллейбус

18 августа, в День города, в столице республики ретро-троллейбус марки ЗиУ-5 выйдет на линию по маршруту № 1. Он будет ходить от проспекта Тракторостроителей до микрорайона «Университет».

В этот день пассажиры ретро-транспорта окунутся в атмосферу 60-х годов XX века. В салоне будет звучать праздничная музыка, можно будет услышать песни на русском и чувашском языках. Перенестись в прошлое можно будет с 9.00 до 16.57, а отследить движение ретро-троллейбуса — на сайте buscheb.ru или в приложении «Умный транспорт». В приложении он обозначен буквой «001Р». Стоимость проезда на ретро-маршруте будет такой же, как и в других троллейбусах.