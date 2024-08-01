Выпускники УПК-21 выбирают Высшую инженерную школу ЧувГУ

Масштабный профориентационный проект Чувашии под условным названием «школа-вуз-предприятие» начал давать осязаемые плоды. В 2024 году в Высшую инженерную школу Чувашского госуниверситета поступили первые выпускники УПК-21. Пятеро ребят, которые освоили свою первую рабочую профессию в рамках программы УПК-21, причем четверо из них уже заключили целевой договор с Чебоксарским электроаппаратным заводом.

Будущее этих молодых людей можно легко проследить на несколько лет вперед: четыре года учебы в ЧувГУ, затем три года обязательного трудоустройства на предприятии. Причем во время студенчества их ждет дополнительная стипендия и опытный наставник от будущего работодателя, возможность начать свою карьеру уже со второго курса, и гарантированное трудоустройство с достойной зарплатой после получения диплома. Все это можно уместить в одну короткую фразу – уверенность в завтрашнем дне.

О проекте рассказывает ректор ЧувГУ Андрей Александров: «Проект УПК-21 Чувашский госуниверситет реализует в партнерстве с АО «ЧЭАЗ», МЦК ЧЭМК и школами города. Он представляет собой учебно-производственные классы, еще его название можно расшифровать как «учеба-практика-компетенции». Финансовую поддержку проекта осуществляет АО «ЧЭАЗ». Конечная цель проекта не просто дать профессию рабочего, а помочь школьнику сделать осознанный выбор и подготовить его к поступлению в вуз на технические специальности. Мы вместе помогаем школьникам погрузиться в производственную среду и понять, что получение технического образования и работа на производстве – это перспективное и стабильное будущее».

Директор по персоналу АО «ЧЭАЗ»Сергей Кольцов поясняет: «Проект УПК-21 был возрожден и модернизирован для того, чтобы школьники не только увидели работу промышленного предприятия изнутри, но и постигли азы инженерной специальности через освоение одной из основных рабочих профессий в отрасли электротехники».