Около 25 домов на колесах из разных регионов страны приехали в Чувашию

А все потому, что национальный Союз Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма России проводит межрегиональный фестиваль автотуризма «О.Бендер Фест», приуроченный к фестивалю сатиры и юмора, который в эти же дни проходит в городе Козьмодемьянске. Для популяризации автомобильного туризма для участников фестиваля организован ознакомительный автопробег по регионам Поволжья. И вот вчера любители путешествовать на машинах посетили нашу республику. Для них была организована обзорная пешеходная экскурсия по исторической части Чебоксар.