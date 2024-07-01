Около 25 домов на колесах из разных регионов страны приехали в Чувашию

А все потому, что национальный Союз Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма России проводит межрегиональный фестиваль автотуризма «О.Бендер Фест», приуроченный к фестивалю сатиры и юмора, который в эти же дни проходит в городе Козьмодемьянске. Для популяризации автомобильного туризма для участников фестиваля организован ознакомительный автопробег по регионам Поволжья. И вот вчера любители путешествовать на машинах посетили нашу республику. Для них была организована обзорная пешеходная экскурсия по исторической части Чебоксар.
Опубликовано: 18 июля 2024 г.
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