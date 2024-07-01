Как там, на передовой?

Впечатлением от книги «Донбасс — в сердце моем» поделился с подписчиками своего телеграм-канала Глава республики Олег Николаев.

В документальной книге Алексея Кряжинова и Гузели Высоцкой — репортажи с передовой, очерки о волонтерах, воспоминания первых ополченцев, взявших в руки автомат еще в 2014 году, и нынешних участников боевых действий на Донбассе, среди которых немало уроженцев Чувашии. Как рассказал Олег Николаев, идея написать книгу возникла у Алексея Кряжинова в 2022 году, после того, как был сформирован батальон связи «Атал». Чтобы собрать материал, автор ездил на Донбасс дважды.

«Книга трогает до глубины души. «Читаешь и проникаешься духом патриотизма, чувством беззаветной преданности Родине и гордостью за подвиги ее героев», — написал Глава республики. И поблагодарил авторов за работу. «Сегодня важно сохранить историю тех событий, чтобы никто не смог ее переписать, — отметил он. — Наши дети и внуки должны знать правду».