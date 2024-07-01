«Новое дыхание» досуговой жизни села

Как преображаются музеи и клубы благодаря нацпроекту «Культура».

С хлебом-солью, песнями и танцами встречали корреспондентов республиканских СМИ в культурных учреждениях Канашского и Янтиковского округов. В каждое приветствие было вложено столько тепла, радушия и творческого вдохновения, что наша делегация даже немного смутилась: обычно журналисты при открытии или осмотре важных объектов остаются в тени почетных гостей, а тут оказались в самом центре внимания. Такие события мы часто освещаем «на бегу», а тут с толком и расстановкой смогли из первых уст узнать, как живут музеи, дома культуры, библиотеки, обновленные при весомой поддержке государства.

Кости мамонта и витрины с подсветкой

…Сельские музеи хоть и небольшие, но хранят немало любопытных вещей со своей историей. Для местных жителей это прекрасная возможность сохранить наследие, поведать молодому поколению о прошлой и настоящей жизни, показать предметы старины, которыми пользовались их предки. Но без государственной поддержки таким учреждениям существовать тяжело.

Взять Янтиковский народный краеведческий музей, который недавно обновился по нацпроекту «Культура». В прежние времена его посещало порядка тысячи человек в год, что, впрочем, тоже считалось неплохо. А тут с момента торжественного открытия в минувший День республики музей уже перевыполнил план.

«Как распахнули двери после ремонта, так они у нас и не закрываются, — доволен возобновившейся популярностью заведующий учреждением Владимир Федоров. — Приезжают школьники, трудовые коллективы и не только наши местные, но и из других округов».

Конечно, Владимир Валерианович понимает, что пик славы в связи с открытием рано или поздно пойдет на спад, однако уверен, посещаемость все равно останется на хорошем уровне. Ведь обновленный музей — это не только экспонаты, это еще и культурный центр со своим конференц-залом, оснащенным модульной мебелью и спецоборудованием. Такую площадку нынче модно называть коворкинг-пространством, где можно проводить круглые столы, мастер-классы, конференции, встречи с интересными людьми.

Ну а пока хранитель музея знакомил журналистов и очередную группу школьников с экспонатами. В палеонтологическом зале мы вместе с юными исследователями удивлялись размерам бедренной кости мамонта, найденной в 1988 году близ деревни Улянка (ныне Уразлино), и двум ребристым булыжникам, оказавшимся зубами доисторического предка слона, — их обнаружили когда-то жители деревни Новое Ишино.

В этнографическом отделе узнали, как в старину крестьяне работали на ткацком станке и использовали в быту ручную мельницу. Впечатлила и экспозиция с предметами советских времен: дисковыми телефонами, фотоаппаратами, печатными машинками, амбарными замками, денежными знаками и радиоприемниками. Мальчишки надолго задержались в зале боевой славы у стенда с находками, обнаруженными чувашскими поисковиками на полях былых сражений Великой Отечественной войны. Девчонки изучали диораму, рассказывающую, как в годы войны девушки и женщины строили оборонительные рубежи близ села Янтиково…

«Несколько раз все обошла, но никак не могу насмотреться», — призналась бывшая сотрудница учреждения Светлана Сергеева. В этих стенах она проработала более 18 лет, и для нее здесь все экспонаты — будто родные.

«Янтиковский музей всегда был нужным, востребованным. Но вот работалось в нем порой некомфортно. Раньше здание отапливалось углем, обогрев слабый, так что зимой мы мерзли. В те времена делили помещение с детской библиотекой, поэтому было тесно, хоть и «жили» мы всегда дружно и во всем друг другу помогали. В одной каморке у нас хранились и экспонаты, и ведра со швабрами», — поделилась воспоминаниями пенсионерка.

Теперь музей не узнать — от брусчатой дорожки, ведущей к крыльцу, до оснащенного по последнему слову техники конференц-зала. «Я уж не говорю про гардеробную и туалеты, которых раньше вообще не было. Нередко дети вешали одежду на крючки при входе, но их не хватало, поэтому пальто и куртки часто лежали на столе при входе», — заметила Светлана Архиповна.

На обновление народного музея по нацпроекту было выделено более 15 млн рублей, сообщил нам Владимир Федоров. На эти средства укреплен фундамент, заменены пол, потолок, обшиты стены, приведены в порядок электропроводка, водоснабжение, отопительная система.

Более того, жители Янтиково тоже приняли участие в обновлении музея. По инициативному бюджетированию сельчане собрали порядка 117 млн рублей. По словам заведующего, помогали как предприниматели, так и неравнодушные граждане, среди которых и ветеран музея Светлана Сергеева. При этом большую часть средств, около 6 млн рублей, выделила республика. На эти деньги музей смог купить витрины с подсветкой, новые стенды и другое необходимое оборудование.

Получили то, о чем мечтали

Заглянули мы и в Янтиковский Дом культуры. Ремонт здания по нацпроекту проводился здесь в два этапа. В 2020 году — к 100-летию Чувашской автономии в нем отремонтировали крышу, заменили окна, освежили и утеплили фасад. Также закупили кресла для зрительного зала, световое и звуковое оборудование. На следующий год привели в порядок отопление, водоотведение, водоснабжение, вентиляцию, электрику, установили противопожарную сигнализацию, обновили полы, потолки, стены — перечислила директор Централизованной клубной системы Янтиковского округа Арина Алексеева.

«Мы получили все то, о чем мечтали, и даже то, о чем не мечтали. Отремонтировано было абсолютно все — и снаружи, и внутри, — сказала Арина Юрьевна. — Здание получилось просторным, теплым и уютным. Все жители округа теперь имеют возможность проводить свой досуг в ярком и современном Доме культуры, который по своему оснащению ничуть не уступает городским учреждениям».

Раньше, по словам Алексеевой, были проблемы с привлечением молодежи, теперь даже в каникулы в Доме культуры полно детей. Проводятся концерты и спектакли, в том числе с участием музыкантов и артистов, приглашенных из столицы, творческие вечера, кинопоказы и дискотеки. Много идей удается воплотить благодаря программе «Пушкинская карта». Сейчас здесь готовятся ко Дню семьи, любви и верности. Под руководством наставников школьники делают сувениры, шкатулки, рисуют картины для выставки. Из листов фомирана юные умельцы мастерят огромное цветочное панно, которым украсят фотозону предстоящего праздника. Ну а музыкальные коллективы, как детские, так и взрослые, подбирают репертуар.

Кстати, теперь артисты могут выезжать с концертами в отдаленные села и деревни. Весной этого года в округе появился свой автоклуб с костюмерной, гримеркой, раскладывающимся сценическим подиумом, аппаратурой, проектором, электрогенератором… Просто удивительно, как все это помещается в небольшой автобус. Как рассказала нам начальник отдела культуры, социального развития и архивного дела администрации Янтиковского муниципального округа Оксана Кириллова, автоклуб постоянно радует жителей округа выездными мероприятиями. В День России, например, работники культуры ездили с концертом в деревню Салагаево, а в День республики клуб на колесах стал одной из праздничных площадок села Янтиково.

ДОСЛОВНО ОКСАНА КИРИЛЛОВА, начальник отдела культуры, социального развития и архивного дела администрации Янтиковского муниципального округа: «Нацпроект «Культура» помогает нам двигаться вперед, придумывать новые проекты, чтобы сделать сельскую жизнь интереснее. Люди видят, как преобразились Дом культуры, музей, и, конечно, ценят это. Более того, сами хотят улучшить жизнь и в других сферах. Мы не только создаем условия для творческого развития молодежи, но и поднимаем туристическую привлекательность всего нашего округа».

«Заряжаются» творчеством

«Кипит» жизнь в Юманзарском Доме культуры Канашского округа. Двухэтажное здание со зрительным залом на сотню мест построено по нацпроекту «Культура» в прошлом году. С тех пор здесь обосновались два фольклорных коллектива «Юманлăх» и «Илем», открылись детские кружки по гитаре и вокалу, танцевальные группы и фитнес для людей всех возрастов, а также секции резьбы по дереву и рукоделия.

«Сорок лет у нас не было своего Дома культуры. А когда построили, то вся деревня будто ожила, вдохновилась. Общими силами собираем экспонаты для нашего мини-музея. Недалеко от клуба жители решили обустроить детскую площадку по инициативному бюджетированию. У нас очень активные жители, они «заряжаются» творчеством на добрые дела», — сообщила заведующая Юманзарским сельским Домом культуры Людмила Кудряшова. А некоторые ее коллеги подметили, что даже выпивох в деревне стало меньше.

«В клуб мы ходим по вечерам, после домашних дел и работы. Но во время репетиций силы восстанавливаются и настроение улучшается. В нашем зрительном зале всегда аншлаг. Но особенно приятно, что нас везде зовут участвовать — на республиканские и муниципальные праздники. Выезжаем и за пределы Чувашии», — поделилась успехами участница ансамбля «Юманлăх» Валентина Никифорова.

Пока еще на общественных началах работает в клубе молодой хореограф из Канаша Анастасия Смола. «Занимаюсь с детками от четырех лет и старше. Родители довольны, что теперь не надо возить своих сыновей и дочек на танцы в соседние Караклы или Канаш. Все под боком. А раньше, когда я тут жила, молодежь без своего клуба скучала», — рассказала Анастасия.

По мнению еще одной местной жительницы Зои Ивановой, именно новый клуб стал «притягивать» уроженцев деревни. «Часто приезжают на выходные, в отпуска, привозят детей на каникулы. Даже фильм у нас недавно снимали. И я их понимаю — жизнь-то у нас теперь веселее и интереснее, чем в городе», — подметила Зоя Ильинична.

Реновация для музея и поэтическое караоке

Немало интересного хранит и Канашский краеведческий музей. Мы осмотрели единственную в республике старинную курную избу, изысканный дубовый буфет ХIХ века, «музыкальную гостиную», деревянный велосипед ручной работы и другие уникальные вещицы. Заглянули в сказочную мастерскую по изготовлению глиняных поделок. И, конечно, узнали, как неприметная маленькая станция Шихраны превратилась в железнодорожную столицу Чувашии.

Словом, посмотреть тут есть что. Но чтобы создать приятные условия для посетителей, нужно позаботиться и о внешней красоте учреждения, поделилась мнением директор музея Анна Пчелкина. По нацпроекту тут привели в порядок крышу и фасад. Причем до того в здании проводились лишь текущие ремонты. Анна Николаевна припомнила, как в особо дождливые дни сотрудникам приходилось даже расставлять по залам тазики. «Теперь наше здание надежно, его нежно-голубой фасад хорошо заметен с главных улиц и со стороны железнодорожного вокзала, так что гостей у нас ощутимо прибавилось», — заметила директор.

И это только начало. Хранители истории Канаша собираются провести масштабную реновацию помещений и начать намерены с военного зала. Если государство поддержит, тут появятся и витрины с подсветкой, и интерактивные тач-панели, и прочие музейные «фишки».

А вот такие отзывы оставили недавно в гостевом журнале посетители библиотеки нового поколения в селе Шихазаны Канашского округа: «Очень крутая библиотека! Спасибо за интересную экскурсию! Слов нет, одни эмоции…» Так выразили свое восхищение участники народного коллектива ансамбля песни и танца «Хопёрская вольница» из города Балашова Саратовской области, побывав в интеллектуально-творческом центре «Сеспель», где, кстати, завершился и наш пресс-тур.

Когда-то тут была школа, где учился знаменитый чувашский поэт. Потом в здании культурного наследия обосновалась библиотека. В 2020 году нацпроект «Культура» подарил ей новую жизнь.

По словам исполняющей обязанности директора Лилии Андреевой, теперь это многофункциональное современное пространство с мультимедийным оборудованием для обучения и творчества. Тут есть молодежный центр «Импульс», «BOOK-лабиринт», «Центр развития и поддержки чтения», детский развивающий центр «Интеллектуариум» и другие площадки для общения подростков. Главная гордость — литературная гостиная Михаила Сеспеля с поэтическим караоке, где можно хором читать стихи выдающегося земляка.

В «Интеллектуариуме» мы встретили местных ребят: одни вместе с молодой сотрудницей детского отдела Альбиной Сергеевой играли в настольные игры, другие перебирали красочные книжки, которые хотели бы взять почитать. Не пустовали и компьютеры в креативном центре молодежи.

«В библиотеке высокоскоростной интернет, как говорят школьники, он у нас «летает», вай-фай в свободном доступе. Словом, вниманием не обделены — приходят дети, студенты, рабочая молодежь и пожилые», — рассказала Лилия Андреева. Она познакомила нас с постоянной читательницей центра, верным другом библиотеки Татьяной Муравьевой.

Пенсионерка выразила тревогу за молодежь, которая мало читает. Возможно, библиотеки нового поколения изменят ситуацию, рассудила Татьяна Юрьевна. Ну а для старшего поколения такие центры порой как бальзам на сердце. «Я человек одинокий и так рада, что меня приняли в клуб для пожилых книголюбов «Забота», открытый при центре. И даже делегировали на республиканский конкурс стихов среди инвалидов, в котором я заняла первое место. Для меня библиотека — это отдушина», — призналась читательница…

В Янтиковском народном краеведческом музее хранится около 3 тысяч экспонатов, в том числе коллекция денежных знаков, которая часто привлекает юных посетителей. Фото автора