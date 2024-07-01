В Чебоксарах открыли памятную доску велогонщику Ярды

Она размещена на стене у входа в здание Центра маунтинбайка при спортивной школе олимпийского резерва № 7, которая носит имя Валерия Ярды. В церемонии, посвященной памяти чувашского триумфатора Олимпийских игр 1972 года и чемпиона мира по велоспорту (1970), приняли участие, в частности, министр спорта Чувашии Василий Петров, глава профильной спортивной федерации страны, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, сын прославленного спортсмена Андрей Ярды, народная артистка Чувашии, основательница этно-фолк группы «Ярды» Августа Уляндина. Памятной церемонии предшествовало подписание соглашения о развитии велоспорта в Чувашии. Как заявил Екимов, в рамках договоренностей здесь будет построена сертифицированная трасса маунтинбайка, а также запланировано проведение всероссийских соревнований.