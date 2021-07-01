В Канаше ремонтируют Монумент Славы

Как сообщают в городской администрации, реконструкция Монумента Славы идет в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Канаш».

Запланировано покрытие пешеходной зоны гранитными плитами, ремонт асфальта, установка бордюров. По словам местных краеведов, мемориальный комплекс павшим в кровопролитных боях Великой Отечественной войны был открыт в Канаше в 1985 году. В центре мемориала — одиннадцатиметровая стела, на которой изображена фигура солдата, водрузившего знамя Победы над рейхстагом, а барельефные плиты отражают этапы войны.