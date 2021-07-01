В Канаше ремонтируют Монумент Славы

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

Как сообщают в городской администрации, реконструкция Монумента Славы идет в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Канаш».

Запланировано покрытие пешеходной зоны гранитными плитами, ремонт асфальта, установка бордюров. По словам местных краеведов, мемориальный комплекс павшим в кровопролитных боях Великой Отечественной войны был открыт в Канаше в 1985 году. В центре мемориала — одиннадцатиметровая стела, на которой изображена фигура солдата, водрузившего знамя Победы над рейхстагом, а барельефные плиты отражают этапы войны.

Опубликовано: 14 июля 2021 г.


Читайте также:

Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Вся жизнь — забота о людях
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
В Чувашии выплаты ветеранам войны составят 100 тысяч рублей
Правительство скорректировало республиканский бюджет с учетом поручений врио Главы Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.