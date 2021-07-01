Картина вернулась на родину

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Возвращенная в республику картина Николая Овчинникова — не единственный меценатский поступок горнопромышленника Семенова. Три года назад он построил часовню в одной из деревень Канашского района.

Одно из живописных полотен Николая Овчинникова, хранившееся в частной коллекции в Санкт-Петербурге, вернулось в Чувашию. Помог в этом уроженец Чебоксар, исполнительный директор Первой горнорудной компании Игорь Семенов.

Недавно в столице Чувашии прошла презентация седьмого выпуска журнала «Достояние Республики. Летопись», редакторский совет которого возглавляет Герой России, почетный гражданин Чувашской Республики и города Чебоксары Николай Гаврилов. В рамках мероприятия прошла церемония присвоения почетных званий «Достояние Республики». Гостями мероприятия стали неравнодушные к истории Чувашии деятели культуры, науки, бизнеса и власти. Одним из таких почетных гостей был исполнительный директор Первой горнорудной компании, председатель совета директоров компании «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов. Приехал он не с пустыми руками — привез картину народного художника России и Чувашии Николая Овчинникова, на которой запечатлены осенние Чебоксары. Эту картину Семенов выкупил у частного коллекционера в городе на Неве и передал в дар издательскому дому «Наследие».

СПРАВКА «СЧ»
Журнал «Достояние Республики», выпускаемый издательским домом «Наследие», — региональное издание о прошлом Чувашии, насыщенном значительными событиями, сведениями о важных вехах в истории региона. Это истории видных уроженцев Чувашии, оставивших заметный след в российской культуре, науке и спорте.
Люди дела
Опубликовано: 5 июля 2021 г.


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