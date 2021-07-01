Стеле выбрали место

На портале «Открытый город» завершилось голосование о том, где в Чебоксарах разместить монумент «Город трудовой доблести». Напомним, что это почетное звание столице республики присвоено в мае Указом Президента России.

На выбор чебоксарцам предлагалось четыре варианта — площадь перед Главпочтамтом, парк «Победа», площадь перед железнодорожным вокзалом и территория на пересечении Президентского бульвара и 30-й автодороги.

В начале июля для оценки плюсов и минусов выбранных точек в Чебоксары приезжали автор стелы «Город трудовой доблести» Денис Стритович и скульптор Кирилл Сокольский — подробно об их визите «СЧ» рассказывала. По мнению гостей, оптимальным местом для установки стелы является площадь перед Главпочтамтом. Судя по итогам голосования, скульпторы и чебоксарцы сошлись во взглядах — за эту территорию проголосовали 40 проц. участников опроса. Чуть более четверти респондентов выбрали парк «Победы», 20 проц. отдали голоса за площадь перед железнодорожным вокзалом, а территория на пересечении Президентского бульвара и 30-й автодороги получила одобрение лишь 11 проц. чебоксарцев. В ходе голосования жители столицы республики предлагали и свои варианты расположения стелы. По мнению чебоксарцев, ее можно было бы установить в Дорисс-парке, речном порту, парке 550-летия Чебоксар, перед Агрегатным заводом и в кадетском парке. Также поступало предложение об открытии в городе парка «Трудовой доблести».

Как сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар, результаты голосования переданы в городское управление архитектуры и градостроительства для принятия окончательного решения.