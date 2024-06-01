«АККОНД»: содействие устойчивому развитию республики

Чувашия в ожидании ярких мероприятий Дня республики, а деловая программа его празднования уже началась — с Чебоксарского экономического форума «Чувашия: устойчивое развитие», в рамках которого в четверг в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» открылась ежегодная межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ». Она тридцать первая по счету, и неизменным ее участником является Группа компаний «АККОНД» — стенд с продукцией кондитерской фабрики и молочного завода «АККОНДМОЛОКО» традиционно становится местом притяжения для многочисленных посетителей выставки. И этот год не стал исключением.

Вкусы новые и привычные

— Традициям не изменяем, — говорит почетный гражданин Чувашской Республики, генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов, который на фабрике трудится уже 47 лет, из них 37 лет, с 1987 года, возглавляет предприятие — с ним нам удалось побеседовать на полях экономического форума, — я хорошо помню еще первую выставку «Регионы — сотрудничество без границ», и с тех пор мы ни разу ее не пропускали — участвуем каждый год. Нынешний экономический форум проходит под эгидой устойчивого развития региона, что очень даже созвучно с нашей деятельностью. Фабрике в прошлом году исполнилось 80 лет, и ее летопись — это большая и богатая событиями история содействия устойчивому развитию экономики республики, ее столицы.

Возле экспозиции фабрики оживленно уже с утра четверга — поток желающих посмотреть, попробовать аккондовскую продукцию не иссякает. Гости делового мероприятия из разных регионов страны выражают неподдельный интерес к чувашским кондитерским изделиям, дегустируют их, охотно задают вопросы и обмениваются контактами для дальнейшего взаимодействия. Немало у стенда и обычных горожан. Несмотря на разгар рабочей недели, жители Чебоксар приходят на традиционную выставку целыми семьями, замедляют шаг у яркой экспозиции и с гордостью утверждают: «Это наше, аккондовское».

А посмотреть действительно есть что. В первую очередь привлекают внимание новинки — праздничные упаковки с символикой 555-летия столицы Чувашии: наборы конфет с топовой продукцией фабрики «Московская набережная», «Вечерние Чебоксары», легендарная «Птица дивная» в подарочном формате. А еще — специальная разработка для гостей Чебоксар, в чей туристический маршрут обязательно включен фирменный магазин «АККОНД» — набор сладостей в экоупаковке с чувашским орнаментом.

Покорение Китая

«АККОНД» является одним из крупнейших в России экспортеров кондитерской продукции в соседнюю дружественную страну. Совсем недавно, в мае, специалисты кондитерской фабрики «АККОНД» посетили крупнейшую международную выставку продуктов питания «SIAL CHINA — 2024» в Шанхае с целью изучения новых трендов китайского рынка и углубления деловых отношений с Поднебесной. Поездка удалась: провели успешные переговоры с потенциальными и действующими партнерами, обсудили вопросы расширения и увеличения объемов поставок в Китай, улучшения коммерческих условий и возможности дальнейшего развития деловых отношений на долгосрочную перспективу. Интересным фактом выставок и форумов служат высказывания китайских партнеров, что АККОНДОВСКИЕ сладости являются негласным символом России и желанным сувениром из нашей страны — наряду с русской матрешкой и икрой.

Но — не Китаем единым… Сладости, отгружаемые из Чебоксар за границу, стали весомой частью чувашского агроэкспорта. У фабрики более 35 стран-партнеров за рубежом. Тем не менее фабрика не останавливается на достигнутом.

С молоком вкуснее

«…Попробуйте наше печенье, — возвращают нас к своей продукции на экспозиции представители фабрики. — Его уникальная рецептура особенно ярко раскрывается в тандеме с молоком…» В рамках выставки кондитеры организовали дегустацию темного печенья-сэндвича «ТРИО». Пробуем: действительно, очень вкусно, с молоком печенье становится мягче — тает во рту в буквальном смысле. На выставке продукт представлен в разных форматах упаковки — результат недавнего запуска автоматизированной линии фасовки печенья-сэндвича «Трио», которая позволяет максимально удовлетворить возросший спрос на продукцию в связи с постоянным расширением географии продаж и развитием онлайн-торговли. К тому же диктует свои условия растущий тренд на фасованную продукцию по всем каналам продаж — от федеральных сетей до маркетплейсов.

А молоко к печенью на выставке, кстати, тоже свое. Фабрика развивает и собственный аграрный сектор — вкладывает внушительные инвестиции во входящий в Группу компаний сельскохозяйственный комплекс, находящийся в Янтиковском округе, откуда родом и сам Валерий Иванов.

Холдинг перерабатывает до 100 тонн молока в сутки от коров с собственной фермы, постоянно инвестирует в развитие и новейшее оборудование для производства натуральной молочной продукции под брендами «Гармония дня» и «От Красули». Широкий ассортимент насчитывает более четырех десятков наименований полюбившейся потребителям продукции — от молока, сметаны и сливочного масла высокого качества до мягкого сыра, кисломолочных напитков и натуральных йогуртов.

АО «Фирма Акконд-агро» и ООО «АККОНДМОЛОКО», являясь предприятием полного цикла — от производства экологически чистых кормов и содержания современной фермы до переработки натурального молока, играют большую роль в развитии не только Янтиковского округа, но и всей Чувашии.

В этом году наряду с Чебоксарами Янтиковский муниципальный округ станет одной из главных площадок празднования Дня республики. В рамках этого события ярко и с размахом отметят янтиковцы и гости села главный чувашский праздник Акатуй, в котором «Акконд-агро» и «АККОНДМОЛОКО» примут самое активное участие.

Акатуй — праздник труда, олицетворение любви к отчему краю. Отрадно, что на ферме и современном молочном заводе ежегодно создаются новые рабочие места, которые дают возможность жить и трудиться на родной земле людям разных поколений. Открыты карьерные перспективы и для молодежи округа. В сплоченном коллективе сельскохозяйственного холдинга немало профессионалов, которые посвятили любимому делу на родном предприятии долгие годы. Востребованная потребителями качественная молочная продукция, представленная на экспозиции — результат их добросовестного труда.

Модернизируем и строим

Пользуясь случаем, попросили генерального директора поделиться планами фабрики на ближайшее время. «Все так же продолжаем запуск своих амбициозных проектов, — ответил Валерий Николаевич. — Занимаемся дальнейшей модернизацией оборудования и автоматизацией процессов, вкладываем большие инвестиции — сотни миллионов рублей — в современные производственные линии, расширяем складские помещения, ведем строительство нового производственного корпуса, площадь которого составит 10 тыс. квадратных метров. Все это позволит не только нарастить мощности и объемы производства на фоне возрастающих потребностей рынка сбыта, в том числе зарубежного, но и радовать любителей сладкого выпуском новинок, уникальных продуктов в соответствии с тенденциями рынка».

Расширению производства сопутствует создание новых рабочих мест с достойной зарплатой. Огромный коллектив фабрики сегодня насчитывает 3 тыс. сотрудников — от только начинающих свою трудовую биографию юношей и девушек до ветеранов, отдавших десятки лет фабричному производству, много трудовых династий. При этом полку все прибывает — ежегодно сотни новых работников пополняют дружные ряды чебоксарских кондитеров. Привлекает, безусловно, не только заработная плата. По мнению руководства предприятия, люди — главное богатство фабрики. Комфортные условия труда, возможность карьерного роста, соцпакет — эти и другие преимущества работы на фабрике придают уверенности в завтрашнем дне, потому им уделяется большое внимание. В связи с постоянным расширением производства на фабрике любому найдется работа по душе. Всех желающих стать частью дружной команды «АККОНД» и готовых добросовестным трудом внести лепту в успех фабрики кондитеры с радостью приглашают в свой коллектив!

Бизнес — социально ответственный

Продолжая разговор о ближайших планах, руководство предприятия затронуло и тему социальной ответственности бизнеса. Мы как-то уже привыкли, что «АККОНД» выступает неизменным партнером спортивных мероприятий, которые способствуют сплочению поколений, объединяют и заряжают здоровьем, энергией и позитивом. Семейный забег в первый день лета собрал на Красной площади в Чебоксарах более 2,5 тыс. участников разных возрастов. Победители соревнований были награждены подарочными наборами от «АККОНД» с топовой продукцией и новинками фабрики.

Совсем скоро, в августе, в рамках празднования 555-летнего юбилея города Чебоксары предприятие выступит генеральным партнером Всероссийского этапа Детского Кубка России по шахматам «Шоколадный кубок», который в очередной раз соберет более 600 юных шахматистов из разных регионов России. По традиции, как и в прошлом году, чебоксарскими кондитерами будут изготовлены кубки из натурального шоколада, которые станут эксклюзивным презентом для победителей и прекрасным сладким дополнением к основным мероприятиям.

К юбилею столицы Чувашии на выставке «Регионы — сотрудничество без границ» уже можно увидеть сладости в праздничных упаковках с символикой, но этим, конечно, вклад «АККОНД» в празднование исторической даты не ограничится. Фабрика присоединится к массовым городским мероприятиям, в том числе и чествованию трудовых коллективов ключевых чебоксарских предприятий.

Ну и, конечно, «АККОНД» поздравляет жителей и гостей с Днем республики и желает всем крепкого здоровья, добра, мира и благополучия!