«Гармония дня» — на высших позициях рейтинга Роскачества

Хорошая новость пришла в ООО «АККОНДМОЛОКО». Регулярный мониторинг Роскачества по качеству и безопасности признал молоко «Гармония дня» с массовой долей жира 3,2% одним из лучших в стране.

Новость приятная не только для этого одного из ведущих предприятий молокоперерабатывающей отрасли Чувашии, каковым является «АККОНДМОЛОКО», но и в неменьшей мере для потребителей его продукции. Среди них множество сторонников здорового питания, а молоко «Гармония дня» полностью соответствует критериям качества и не содержит консервантов.

«Гармония дня» — это молоко первой группы чистоты, а значит, оно хорошо профильтровано и без добавок. Результаты исследования состава показали, что в нем нет растительных жиров и ГМО.

ООО «АККОНДМОЛОКО» вместе с молочнотоварной фермой сельхозпредприятия АО «Фирма «Акконд-агро» является единственным в Чувашии молочным хозяйством полного цикла — от производства экологически чистых кормов и содержания современной фермы до переработки натурального молока.

Более 2000 коров голштинской породы, которые содержатся на собственной ферме, дают молоко столь высокого качества.

Молочный завод «АККОНДМОЛОКО» перерабатывает до 100 тонн молока в сутки. В номенклатуре более 40 наименований продукции — молоко, кефир, творог, творожные массы, мягкий сыр, сливочное масло, натуральные йогурты. Значительная часть новинок выпускается в экономичных и удобных ПЭТ-бутылочках и стаканах. И что бы ни производилось, на первом плане у менеджмента и персонала — забота о качестве изделий и здоровье потребителей.

Продукция «АККОНДМОЛОКО» имеет сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000:2018, который регулярно подтверждается независимой комиссией и гарантирует абсолютную безопасность и высокое качество. На производстве главенствует непрерывный контроль на всех стадиях процесса — от заготовки кормов и условий содержания животных до переработки сырья.

Объединенный сельскохозяйственный комплекс «Акконд-агро» и «АККОНДМОЛОКО» создан около 10 лет назад. За это время он создал вокруг себя высочайшую, надежную репутацию, вызывающую неподкупное доверие к своей продукции, соответствующей мировым стандартам качества.