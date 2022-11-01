«Гармония дня» — на высших позициях рейтинга Роскачества

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В номенклатуре ООО «АККОНДМОЛОКО» более 40 наименований продукции.

Хорошая новость пришла в ООО «АККОНДМОЛОКО». Регулярный мониторинг Роскачества по качеству и безопасности признал молоко «Гармония дня» с массовой долей жира 3,2% одним из лучших в стране.
Новость приятная не только для этого одного из ведущих предприятий молокоперерабатывающей отрасли Чувашии, каковым является «АККОНДМОЛОКО», но и в неменьшей мере для потребителей его продукции. Среди них множество сторонников здорового питания, а молоко «Гармония дня» полностью соответствует критериям качества и не содержит консервантов.

Приоритет ООО «АККОНДМОЛОКО» — выпуск натуральной фермерской молочной продукции высокого качества.

«Гармония дня» — это молоко первой группы чистоты, а значит, оно хорошо профильтровано и без добавок. Результаты исследования состава показали, что в нем нет растительных жиров и ГМО.
ООО «АККОНДМОЛОКО» вместе с молочнотоварной фермой сельхозпредприятия АО «Фирма «Акконд-агро» является единственным в Чувашии молочным хозяйством полного цикла — от производства экологически чистых кормов и содержания современной фермы до переработки натурального молока.
Более 2000 коров голштинской породы, которые содержатся на собственной ферме, дают молоко столь высокого качества.

Более 2000 коров голштинской породы содержатся на собственной ферме «Акконд-агро».

Молочный завод «АККОНДМОЛОКО» перерабатывает до 100 тонн молока в сутки. В номенклатуре более 40 наименований продукции — молоко, кефир, творог, творожные массы, мягкий сыр, сливочное масло, натуральные йогурты. Значительная часть новинок выпускается в экономичных и удобных ПЭТ-бутылочках и стаканах. И что бы ни производилось, на первом плане у менеджмента и персонала — забота о качестве изделий и здоровье потребителей.
Продукция «АККОНДМОЛОКО» имеет сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000:2018, который регулярно подтверждается независимой комиссией и гарантирует абсолютную безопасность и высокое качество. На производстве главенствует непрерывный контроль на всех стадиях процесса — от заготовки кормов и условий содержания животных до переработки сырья.
Объединенный сельскохозяйственный комплекс «Акконд-агро» и «АККОНДМОЛОКО» создан около 10 лет назад. За это время он создал вокруг себя высочайшую, надежную репутацию, вызывающую неподкупное доверие к своей продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

Опубликовано: 23 ноября 2022 г.


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