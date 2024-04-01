Динамичное развитие аграрной отрасли

На поддержку аграриев и сельские территории Чувашия получила 1,2 млрд рублей. Об этом вчера на встрече с Главой республики Олегом Николаевым сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Было отмечено, что 2023 год Чувашия завершила с положительным индексом сельхозпроизводства. Ожидается сохранение такой динамики. «Для этого со своей стороны направляем значительные объемы средств на поддержку аграриев и развитие сельских территорий. На 2024 год региону предусмотрено 1,2 млрд рублей. Темпы освоения неплохие, — подчеркнул Дмитрий Патрушев. — В частности, до людей уже доведено более половины так называемой объединенной субсидии, которая консолидирует основные механизмы поддержки аграриев. Это особенно важно, учитывая, что начинаются весенние полевые работы. Напомню, в прошлом году были собраны рекордные для субъекта урожаи зернобобовых и масличных культур».

Глава Минсельхоза России констатировал, что Чувашия — лидер по производству хмеля в стране. В этом году посевная площадь и ее структура сопоставимы с параметрами 2023 года. Соответственно ожидается, что урожай тоже будет достойный. Положительная динамика наблюдается по мясному и молочному направлениям. В 2023 году производство скота и птицы выросло почти на 1,5%, а молока — на 3%. В части готовой продукции фиксируется увеличение производства крупы на 27%, а питьевого молока — на 40%.

Олег Николаев поблагодарил Дмитрия Патрушева за внимание к Чувашской Республике и за поддержку, которая ей оказывается. «За счет этого стараемся поддерживать темпы роста, и отрасли показывают достаточно хорошие результаты. Растет урожайность, а самое главное, растут доходы предприятий, уровень средней заработной платы. В том сезоне реализовали 99 инвестиционных проектов, это наши, прежде всего, крупные сельскохозяйственные предприятия», — отметил Олег Алексеевич.

Глава Чувашии также сообщил, что во взаимодействии с Россельхозбанком на базе Чувашского государственного аграрного университета в рамках проекта «Школа фермеров» было подготовлено более 120 аграриев. Уже запустился пятый поток — это сыроделы, овощеводы, специалисты по аквакультуре и производству ягод. Благодаря поддержке Минсельхоза России в 2020 году после преобразования аграрного университета выстроилась достаточно стройная система подготовки кадров. Модернизируются агроклассы в школах, в детских садах создаются агролаборатории.

На встрече также были рассмотрены планы ремонтно-реставрационных работ в здании главного учебного корпуса аграрного университета. Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Кроме того, стороны обсудили дополнительную потребность аграриев республики в льготных краткосрочных кредитах, в том числе на проведение весенних полевых работ, проект комплексного развития села Красноармейское на 2025-2027 годы.

Руководитель Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что общий объем финансирования госпрограммы развития сельских территорий в 2024 году составит 371 млн рублей. Будут поддержаны проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, реализация инициативных проектов, отмечает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Программа пребывания министра сельского хозяйства России в республике была насыщенной. В своем телеграм-канале Олег Николаев сообщил о посещении лаборатории центра компетенций в области хмелеводства, ряда сельхозпредприятий в Канашском, Комсомольском и Чебоксарском округах.