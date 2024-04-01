Родники республики оцифруют

В Чувашии более одной тысячи подземных водных источников, многие из которых, к сожалению, находятся в плачевном состоянии. Принято решение составить их реестр. Это поможет комплексному исследованию, сохранению и благоустройству природных объектов.

Вопрос был поднят Чувашским республиканским отделением Русского географического общества в ходе подготовки плана мероприятий Года экологической культуры и бережного природопользования. На днях Глава республики Олег Николаев, председатель попечительского совета регионального отделения РГО, обсудил с лидерами общественного мнения реализацию проекта «Родники Чувашии».

«В этом году начинаем активно собирать сведения о каждом роднике, в том числе их картографировать, создадим реестр с описанием всех качественных характеристик», — сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи Глава республики. Все эти данные послужат основой Цифровой карты родников Чувашии, которую Олег Николаев предложил создать еще в декабре прошлого года. Эта модель может быть использована при территориальном планировании, создании условий для улучшения водоснабжения, повышения экологической культуры населения.

Кстати, в социальной сети «ВКонтакте» уже организована группа «Реестр родников Чувашии», где идет сбор информации, публикуются материалы по инвентаризации. Кроме того, стартовали региональные конкурсы на лучшие благоустроенные родники в муниципалитетах, научно-исследовательские работы и ландшафтно-архитектурные проекты благоустройства родников и природниковых территорий.