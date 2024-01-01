Первый на М-7 электрозаправочный комплекс открыли в Чувашии

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Новая станция зарядки готова за час зарядить 3 электромобиля. Фото Валерия Панфилова

Будущее стремительно наступает

Владельцы электрокаров республики и проезжающие транзитом путешественники теперь могут зарядить аккумуляторы своих электромобилей неподалеку от деревни Тереси на федеральной автодороге М-7 «Волга». Ориентир — «шоурум» одного из флагманов чувашской промышленности завода «Сеспель», выставленные автоцистерны которого заметны издалека.

До этого на трассе М-7 уже открывали отдельные электроколонки для автомобилистов, но полноценных электрозаправочных комплексов с удобствами и кофе-машиной еще не было. Новый объект появился благодаря стремлению Чувашии лидировать в ESG-повестке среди российских регионов. Комплекс открыла группа компаний «Трансэнергопром». Все помнят ее красивый заправочный «хаб» на Президентском бульваре в Чебоксарах, который открыли морозным днем в прошлогоднем январе. И ответ на первые реплики в соцсетях «А кто там заряжаться-то будет?» пришел быстро. Вы можете проехать мимо этой электроколонки в любое время — там всегда происходит зарядка автомобиля. Мы видим, что электрокаров в Чувашии становится все больше. Их уже не десятки, а сотни. Пройдет еще немного времени — счет пойдет на тысячи.

Автору этих строк недавно удалось пообщаться об основных векторах развития страны со спецпредставителем Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым. По его мнению, все идет к тому, что мы массово начнем пересаживаться на электротранспорт. Уже сейчас растет спрос на гибридные автомобили — когда элетротяга и традиционный двигатель внутреннего сгорания работают в паре и, как следствие, радикально снижается расход горючего. А обладатели, например, частных домов и коттеджей, купив новый автомобиль на дизеле или с бензиновым двигателем, все чаще рассуждают так: «Наверное, надо было на электротяге брать машину. Воткнул на зарядку у дома и утром поехал, запас хода уже большой у них сегодня».

Можно язвить на тему «Россия долго запрягает», но мы действительно «быстро едем». Именно поэтому федеральный центр сейчас такое серьезное внимание уделяет структурным изменениям в отраслевых масштабах. И появление в Чувашии четко обозначенного стремления сработать в формировании инфраструктуры для электротранспорта, как говорится, «на опережение» — это очень хорошо.

В автосалонах Чувашии уже можно выбрать себе «зеленую модель» легкового автомобиля. В рамках Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации Минпромторг продолжит предоставлять государственную субсидию на приобретение электромобилей в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей от стоимости. Это повышает привлекательность электромобилей у населения и скоро счет их пойдет на тысячи. Такие прогнозы по количеству владельцев электрокаров звучали и на церемонии открытия электрозаправочного комплекса на М-7.

Глава Чувашии решил поближе познакомиться с транспортом ближайшего будущего. Фото Валерия Панфилова

Глава Чувашии Олег Николаев: «Мы — единственный регион, который обеспечил эту трассу зарядным комплексом для электромобилей. Таким образом, Чувашия укрепляется в своем звании одного из самых экологичных регионов страны. Это особенно значимо в Год экологической культуры и бережного природопользования. Первая зарядная станция на трассе М-7 — это продолжение большой программы по созданию инфраструктуры зарядных установок в Чувашской Республике, в ближайшие годы их должно стать более двухсот. Создание такой инфраструктуры увеличит число электромобилей в Чувашии с 50 до более 4000 единиц к 2030 году».

Большая мощность комплекса дает возможность заряжать сразу три электромобиля. Дозаправка занимает всего несколько минут, а полная зарядка — менее часа. При этом «электроколонка» поддерживает четыре различных порта для зарядного кабеля. Кстати, за год работы электрозаправочного комплекса на Президентском бульваре зафиксировано более трех тысяч зарядных сессий, а сами электрокары жителей региона и гостей города заряжались более 100 тысяч минут.

«Мы ежемесячно анализируем статистику по первому комплексу ГК ТЭП, расположенному в самом центре Чебоксар. Видим, что эко-транспорт в регионе действительно развивается, им немало пользуются, поэтому мы планируем полностью обеспечить электрозаправочной инфраструктурой республику, строительство новых ЭЗС спланировано так, чтобы расстояние между ними позволяло спокойно передвигаться по региону и на самых маломощных электрокарах», — отметила генеральный директор ГК «Трансэнергопром» Елена Климашевская. Тем временем несколько автозаводов России уже вошли в тематику производства электромобилей. Фаза «первых шагов» пройдена. Дальше события будут развиваться еще стремительнее.

Опубликовано: 18 января 2024 г.


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