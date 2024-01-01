В Чувашии дан старт Году экологической культуры и бережного природопользования

Дыханием скорой весны повеяло сегодня в Чувашской государственной филармонии. Еще при входе слышалось щебетание птах, в фойе все желающие могли сделать фото с парой белоснежных ручных горлиц, а гостей встречали девушки в цветочных одеяниях и с корзинками тюльпанов. Ими они одаривали всех присутствующих женщин. В такой радостной атмосфере в Чувашии прошло открытие Года экологической культуры и бережного природопользования.

Старт тематическому году в республике дал Глава Чувашии Олег Николаев. Как отметил руководитель региона, в этом году в республике ожидается широкая экологическая повестка. Большое внимание будет уделено вопросам мониторинга окружающей среды, развитию цифровых сервисов в борьбе с пожарами, которые уже показали свою эффективность. Так, в прошлом году республика достигла 100% в лесовосстановлении – «сколько вырубили, столько же и восстановили».

Продолжится большая работа по минимизации захоронения отходов. В приоритете – и создание инфраструктуры по очистке сточных вод. До конца 2024 года будет завершено строительство двух очистных сооружений – в микрорайоне «Новый город» и в районе улица Якимовская в Чебоксарах. Это позволит в три раза снизить объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. Ставится также задача строить очистные сооружения для водоотведения. Как заметил Олег Николаев, Чувашия – единственный регион, где к этой проблеме подходят системно. Охватить объектами планируется всю республику, чтобы очищение использованной воды было доступно не только крупным, но и небольшим населенным пунктам.

Немало в этом году будет новых инициатив – создание цифровой карты родников Чувашии и экотроп. По мнению Главы республики, это поможет привлечь туристов и стать новой практикой для общественных организаций, бизнеса, исполнительных органов и муниципалитетов. «Родники – это вода, источник жизни. Мы привыкли говорить, что Чувашия не имеет природных ресурсов — нефти, газа… У нас вот он — вода, природный ресурс. Источники образуют ручейки, которые, объединяясь, сливаются в реки – не это ли «вечный двигатель», который создает жизнь, питает ее?! И река Волга крутит десятки турбин на гидроэлектростанциях, создает тысячи мегаватт электроэнергии для работы хозяйства, начинается с маленького ключа», — сказал он, заметив, что благоустроенные экотропы и родники откроют природу Чувашии не только гостям, но и жителям республики.

В этом же направлении, считает Олег Николаев, можно развивать и школьный туризм, который в прошлом году заметно укрепил свои позиции – в рамках проекта «Книга моих путешествий» дети ездили по Чувашии, посещали заводы и сельхозпредприятия. «Так что нас ждут большие дела! С началом!» — напутствовал руководитель республики.

Предстоят и другие благие дела. Это и эколого-просветительские мероприятия, и благоустройство водных объектов, и создание интерактивного Экологического атласа Чувашии. В этом году в Чувашии появится автоматизированная система экологического мониторинга атмосферного воздуха в составе комплекса «Безопасный город» и лесной семеноводческий центр. Кроме того, в республике пройдут стратегическая сессия «Экологическая политика и устойчивое развитие Чувашской Республики до 2030 года», всероссийский семинар по изучению состояния дубрав Чувашии, конкурсы «Лучший эколог Поволжья-2024», «Лучшее экологически ответственное предприятие Чувашской Республики», а также будет благоустроен памятник природы «Старейшина чувашских дубрав» — территория у 373-летнего дуба в Моргаушском округе.

Кстати, о знаменитом чувашском дубе, ставшем в прошлом году главным деревом страны, как и о других природных богатствах республики, можно было узнать на выставке «Экосокровища Чувашии», развернувшейся в фойе филармонии до начала торжественной церемонии. С ее экспонатами Главу Чувашии ознакомил министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.