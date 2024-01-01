В Чувашии дан старт Году экологической культуры и бережного природопользования

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дыханием скорой весны повеяло сегодня в Чувашской государственной филармонии. Еще при входе слышалось щебетание птах, в фойе все желающие могли сделать фото с парой белоснежных ручных горлиц, а гостей встречали девушки в цветочных одеяниях и с корзинками тюльпанов. Ими они одаривали всех присутствующих женщин. В такой радостной атмосфере в Чувашии прошло открытие Года экологической культуры и бережного природопользования.

Старт тематическому году в республике дал Глава Чувашии Олег Николаев. Как отметил руководитель региона, в этом году в республике ожидается широкая экологическая повестка. Большое внимание будет уделено вопросам мониторинга окружающей среды, развитию цифровых сервисов в борьбе с пожарами, которые уже показали свою эффективность. Так, в прошлом году республика достигла 100% в лесовосстановлении – «сколько вырубили, столько же и восстановили».

Продолжится большая работа по минимизации захоронения отходов. В приоритете – и создание инфраструктуры по очистке сточных вод. До конца 2024 года будет завершено строительство двух очистных сооружений – в микрорайоне «Новый город» и в районе улица Якимовская в Чебоксарах. Это позволит в три раза снизить объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. Ставится также задача строить очистные сооружения для водоотведения. Как заметил Олег Николаев, Чувашия – единственный регион, где к этой проблеме подходят системно. Охватить объектами планируется всю республику, чтобы очищение использованной воды было доступно не только крупным, но и небольшим населенным пунктам.

 

Немало в этом году будет новых инициатив – создание цифровой карты родников Чувашии и экотроп. По мнению Главы республики, это поможет привлечь туристов и стать новой практикой для общественных организаций, бизнеса, исполнительных органов и муниципалитетов. «Родники – это вода, источник жизни. Мы привыкли говорить, что Чувашия не имеет природных ресурсов — нефти, газа…  У  нас вот он —  вода, природный ресурс. Источники образуют ручейки, которые, объединяясь, сливаются в реки – не это ли «вечный двигатель», который создает жизнь, питает ее?! И река Волга крутит десятки турбин на гидроэлектростанциях, создает тысячи мегаватт электроэнергии для работы хозяйства, начинается с маленького ключа», — сказал он, заметив, что благоустроенные экотропы и родники откроют природу Чувашии не только гостям, но и жителям республики.

В этом же направлении, считает Олег Николаев, можно развивать и школьный туризм, который в прошлом году заметно укрепил свои позиции – в рамках проекта «Книга моих путешествий» дети ездили по Чувашии, посещали заводы и сельхозпредприятия. «Так что нас ждут большие дела! С началом!» — напутствовал руководитель республики.

Предстоят и другие благие дела. Это и эколого-просветительские мероприятия, и благоустройство водных объектов, и создание интерактивного Экологического атласа Чувашии. В этом году в Чувашии появится автоматизированная система экологического мониторинга атмосферного воздуха в составе комплекса «Безопасный город» и лесной семеноводческий центр. Кроме того, в республике пройдут стратегическая сессия «Экологическая политика и устойчивое развитие Чувашской Республики до 2030 года», всероссийский семинар по изучению состояния дубрав Чувашии, конкурсы «Лучший эколог Поволжья-2024», «Лучшее экологически ответственное предприятие Чувашской Республики», а также будет благоустроен памятник природы «Старейшина чувашских дубрав» — территория у 373-летнего дуба в Моргаушском округе.

Кстати, о знаменитом чувашском дубе, ставшем в прошлом году главным деревом страны, как и о других природных богатствах республики, можно было узнать на выставке «Экосокровища Чувашии», развернувшейся в фойе филармонии до начала торжественной церемонии. С ее экспонатами Главу Чувашии ознакомил министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

Опубликовано: 26 января 2024 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.