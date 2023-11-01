Вышло в свет новое издание Красной книги Чувашской Республики

Братья меньшие в книге и в законе

Никому из нас не надо объяснять, что такое Красная книга. В нее занесены редкие виды животных и растений. Но вот какая за этим стоит работа, кто и зачем их туда вносит – известно далеко не каждому. На презентации нового издания Красной книги Чувашской Республики, посвящённой животному миру, журналисты смогли увидеть создателей книги в лицо и узнать, как они собирали данные о редких представителях фауны .

От маленького справочника до большого тома

Любая книга имеет свою историю. Есть она и у Красной книги. В 1963 году был создан справочник, названный Красной книгой. Он напоминал собой перекидной календарь и имел небольшой тираж, и то, доступный только ученым и государственным деятелям. Международная Красная книга была переиздана в 1966 году и в дальнейшем неоднократно переиздавалась и дополнялась. На сегодня в Международную Красную книгу занесено 142 577 видов животных и растений.

В нашей стране Красная книга впервые вышла в свет в августе 1978 года. А в современной России в 2001 году на 860 страницах появилась Красная книга РФ. Кстати, по закону издание должно обновляться не реже чем раз в 10 лет.

Что касается Красной книги Чувашии, которую представили недавно в Торгово-промышленной палате республики, то это второе, дополненное и переработанное издание, которое вышло в октябре этого года. И посвящено оно редким и исчезающим видам животных. Впервые же Красная книга нашей республики была издана в 2001 году – первая часть первого тома, посвященная растениям и грибам. А в 2010 году была издана вторая часть, о животных Чувашии.

Кстати Познакомиться с новым изданием Красной книги можно будет в ближайшее время в библиотеках республики. Есть и другой вариант — скачать PDF-версию книги на сайте Минприроды Чувашии. А у ее авторов впереди новая работа — Красная книга почвы Чувашии.

Издание сегодня обновленной Красной книги оказалось весьма своевременным. Во-первых, с момента выхода первого издания прошло больше десяти лет. А во-вторых, как отметил министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов выход книги очень актуален в преддверии объявленного Главой Чувашии Года экологической культуры и бережного природопользования.

«Издание Красной книги – итог большой совместной работы научных организаций, природоохранных учреждений и органов исполнительной власти, — подчеркнул руководитель Минприроды. — Наша общая задача заключается в сохранении биологического разнообразия для будущих поколений. И мы приложим все усилия для защиты животного мира нашего региона».

Красная книга является официальным юридическим документом. Редкие и исчезающие виды флоры и фауны, включенные в ее перечень, находятся под охраной: в Уголовном и Административном кодексах страны предусмотрены наказания для тех, кто причинит вред краснокнижным растениям и животным — это и штрафы( от двух с половиной тысяч до трех миллионов рублей ), и лишение свободы ( от одного года до девяти лет).

С сачком и ловушками

Работа над переизданием книги с дополнениями началась в 2022 году. Для этой сложной наукоемкой работы было привлечено большое число авторитетных ученых-зоологов из Чувашии и соседних регионов. Если быть точнее, то команда специалистов насчитывала трех научных и одного технического редактора, трех научных рецензентов, двух научных консультантов, работали над книгой 23 автора очерков и 40 авторов фотографий.

Надо сказать, что ученые — народ особый, дотошный. Поэтому и работа над составлением основного списка видов была кропотливой и дискуссионной. Был собран и проанализирован большой объем научной информации по состоянию и динамике редких животных за последние 13 лет. Велись споры, вносились корректировки.

Справка «СЧ» Всего на территории республики обитает более 60 видов млекопитающих, 296 видов птиц, 50 видов рыб, 18 видов земноводных и пресмыкающихся и более 6 тысяч видов беспозвоночных животных.

Дополнительные сведения были получены в ходе полевых исследований. В прошлом году «в поля» выезжали 52 раза. В этом же году проведено 35 выездов во все муниципальные округа республики. Изучения проводились в ранее известных местах обитания редких видов животных. Но кроме того обследованы новые потенциальные места их проживания.

Если вы встречали летом в лесу или на лугу человека с сачком, вполне возможно этот незнакомец собирал материал для книги. Сачок, кстати, один из самых простых инструментов сбора определенных видов животных. Существуют и более сложные виды приспособлений для фиксации нужных экземпляров. Например, ловушка Малеза ( или палаточная ловушка) для насекомых.

Консультации в зоологическом институте

В новое издание Красной книги включено 229 видов животных, из которых 159 – беспозвоночные (насекомые, улитки, черви и. т. д) и 70 — позвоночные (большинство из них — 49 – птицы). По сравнению с прошлой версией книги, состав второго издания обновился на 20%. Наблюдается уменьшение количества некоторых видов — произошло оно по причине уточнения статуса их редкости. Например, вид, который встречался в нашей республике во время миграции или залета – розовый фламинго и краснозобая казарка.

«Я нескольким коллегам отправил PDF Красной книги, — рассказал Леонид Егоров, заместитель директора по науке природного заповедника «Присурский», кандидат биологических наук. – Мне ответили, например, что в Московской области интересующий нас вид птиц вполне обычен и не является редким» Сообщил Егоров и о том, что в процессе подготовки книги списки редких представителей фауны были отрецензированы сотрудниками Зоологического института Российской академии наук и Зоологического музея МГУ.

«В первую очередь, в дополненном издании мы делали упор на те виды, которые уже на сегодняшний день находятся на грани исчезновения. Наш следующий шаг будет заключаться в разработке стратегии охраны редких видов и принятии мер для того, чтобы в следующем издании Красной книги мы не включили этих животных в категорию исчезнувших», — говорит известный орнитолог, соавтор Красной книги Александр Яковлев.