Чистота среды начинается с экологии души

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Всегда стараюсь плотно взаимодействовать с жителями республики — чтобы получить обратную связь по результатам работы правительства Чувашии и выработать дальнейшую стратегию развития региона», — отметил после прямой линии Олег Николаев. Фото cap.ru

Вторая в нынешнем году и семнадцатая по счету за время руководства республикой прямая линия Главы Чувашии Олега Николаева длилась более двух часов. Впервые она была проведена с использованием нейросети. Вопросы поступали по самым разным каналам — по телефону, из колл-центра, из соцсетей, через портал Госуслуг…
Тематический диапазон, как всегда, был обширным. Наряду с крупными темами — такими как экология, водоснабжение, строительство школ, выборы мэра, были и локальные — о помощи спортсменам-кинологам, несоблюдении закона о курении. Не обошлось и без проблемы дольщиков. А один вопрос — о перспективе финансового участия жителей республики в развитии родного региона, то есть о возможности размещения региональных облигаций, стал в некотором роде сенсационным…

Кстати
Накануне прямой линии Глава Чувашии раскрыл некоторые детали, касающиеся использования нейросетей. «Весь массив обращений был обработан с помощью интеллектуального сервиса для определения тематики вопросов и даже эмоционального окраса (интонации) обращения, — написал он в своем телеграм-канале. — Благодаря нейронным сетям мы уменьшили время на обработку большого объема информации, исключили рутинные процессы и сосредоточились непосредственно на ответах гражданам». За такие высокотехнологичные решения Олег Николаев поблагодарил Минцифры Чувашии и подчеркнул: «Уверен, они будут нами использованы и далее».

Экологическая тема прозвучала в самом начале диалога. Что и понятно — 2024-й объявлен в республике Годом экологической культуры и бережного природопользования. Первые же участники прямой линии выразили надежду, что это поможет решить многие проблемы защиты окружающей среды, — по вредным выбросам и стокам в водоемы, очистке малых рек… Игорь Александров, например, беспокоился о Чебоксарском заливе, где вода «в ужасном состоянии, зеленая, грязная». Планируется ли чистка залива? Да и в самой Волге вода не лучше…
Планы по очистке есть, сказал Олег Николаев, но тут важен поиск подходов к решению данной проблемы. Оздоровление Волги — задача широкая, одной расчисткой дна не ограничишься. Надо обеспечить экологическое постоянство водного бассейна. В первую очередь максимальным снижением сбросов в реку, за счет новых очистных сооружений. Они сейчас возводятся уже и в «Новом городе». Одновременно изучается вопрос использования водорослей в сельском хозяйстве.
Если говорить о целях предстоящего года, то главное тут — приобщать людей к бережному отношению к природе, чистоте улиц, дворов, подчеркнул Глава. Вот сейчас входит в обиход такое понятие, как плоггинг, — сочетание утреннего бега с уборкой мусора. Нет ничего зазорного в том, чтобы бегун поднял с дорожки пустую бутылку и выбросил в урну. «Я сам не гнушаюсь это делать, — сообщил Олег Николаев. — Надо только как можно больше урн расставлять вдоль дорожек. Не случайно год обозначен не просто экологии, а экологической культуры».
Чебоксарка Инна Никитина обратилась на прямую линию с вопросом о возможности поддержать кинологический спорт и попросила выделить помещение для занятий с собаками… Олег Николаев поддержал эту просьбу, отметив, что она может быть реализована в рамках мастер-плана Чебоксарской агломерации. «Собачью» тему продолжил другой чебоксарец с вопросом о строительстве пунктов передержки животных. Один такой предусмотрен в Кугесях, на стадии проработки пункт в Шумерлях, ответил Глава.
Далее пошли вопросы более крупные. Светлана Запольнова поинтересовалась перспективой строительства школы и детсада в селе Стемасы Алатырского округа — их в населенном пункте нет уже четвертый год. Схожий вопрос задал и Денис Гаврилов — о школе в Больших Карачурах, которую тоже закрыли. Как выяснилось, Глава хорошо владеет ситуацией не только по крупным школьным объектам — типа недостроя в «Садовом», он детально знаком и с сельскими школьными проблемами. «Я знаю историю обеих школ, — сообщил он. — Там малое количество учеников. Такие маленькие школы вряд ли будут привлекательны с точки зрения качества образования, в них сложно соблюдать современные стандарты. Нехватка кадров, обслуживание современных лабораторий и образовательных комплексов также являются проблемами. Но выход есть. Ребят из Стемас, например, сейчас обучают в школе Алатыря, и транспортное обслуживание для них обеспечено».
Школьную тему продолжил вопрос о школе № 7 в Чебоксарах, ремонт которой, как известно, сильно затянулся. Но к декабрю его планируется завершить. Во–первых, на объекте возникли серьезные проблемы с несущими элементами — потребовался комплекс контраварийных работ, пояснил Глава. Во–вторых, затормозила школьная стройка и из-за недобросовестности подрядчика. Сейчас на объекте работает другая строительная организация. А подытоживая школьно-строительную тему, Олег Николаев рассказал, что в Чувашии строятся 9 новых школ, планы по старту новых объектов также существуют, а реализация всех проектов проходит с серьезной предварительной проработкой.
Подключился к прямому диалогу и земляк Главы из Красночетайского округа, деревни Черепаново, жители которой хотят получить современную систему водоснабжения. Есть предложение сделать это по программе инициативного бюджетирования, но стоимость работ — 10 миллионов рублей — для сельчан неподъемная. С этим Глава согласился, но попросил учесть, что при подходах к централизованному снабжению водой и экологичному водоотведению проекты распределяются по важности и объему, учитывая финансовые ресурсы. Вопрос о первоочередности финансирования может быть связан с количеством жителей и социальными учреждениями.
Один из звонивших взволнованно посетовал на куряк, которым закон об ограничении курения не писан — дымят, где хотят…. «Полностью поддерживаю вас, — ответил Глава. — Но давайте просто порассуждаем. Сколько нужно полицейских, чтобы контролировать каждый подъезд и каждую детскую площадку? Давайте подумаем, как это делать через общественный контроль. Я лично часто возмущаюсь, когда в кафе кто-то курит, и делаю замечание. Важно приучить людей реагировать на такие замечания и не повторять неприемлемые в социуме вещи. А в целом мы продолжим реагировать и там, где необходимо, привлекать нарушителей к ответственности».
В очередной раз была поднята тема перехода на летнее и зимнее время в Чувашии. Главе, в частности, предложили рассмотреть возможность перехода региона на иной часовой пояс. В прошлом году, напомнил Олег Николаев, проводился опрос жителей республики по этому вопросу. Мнения разделились примерно 50 на 50, поэтому стоит повременить с решением. В настоящее время стрелки часов в Чувашии будут, «как в Москве».
Очень понравился Олегу Николаеву вопрос о возможности выпуска региональных облигаций на развитие инфраструктуры региона. Он даже сделал комплимент задавшему этот вопрос человеку, отметив его высокую финансовую грамотность… Перспектива у такого инструмента, конечно, есть, сказал Глава, но его применение пока рискованно. Предположим, объявим выпуск облигаций на обновление троллейбусов на сумму 3 млрд рублей… Гарантий, что это сработает, мало, а парк обновлять надо сегодня. Но потенциал у такого инструментария имеется, его надо изучить. Пока же регион использует для привлечения финансирования иные инструменты.
Многих интересовало, как будет развиваться в республике хмелеводство, в частности, есть ли подвижки с производством собственного хмелеуборочного комплекса. Глава напомнил, что его выпуск осваивается на заводе Техмашхолдинг и заводские испытания идут как раз в этот момент. После этого комбайн отправят в хмелеводческое хозяйство для полевых испытаний.
Республике не удалось окончательно распрощаться с темой дольщиков. Одна из дольщиц, например, до сих пор не может получить квартиру в микрорайоне «Кувшинка», на что и пожаловалась Главе. Ситуация с этим застройщиком пока еще в зоне нашего внимания, сказал Олег Николаев, и в самое ближайшее время она разрешится.
Были на прямой линии и жалобы на перегруженность «больших» больниц после присоединения к ним других учреждений. Тут решение вопроса в расширении первичного звена медицины, пояснил Олег Николаев. На селе оно в целом неплохо развивается, а вот в городах с этим неважно. Следует расширять сеть офисов врача общей практики.
Отметим — ответы на некоторые вопросы предвосхитили ожидания тех, кто их задавал. Так, многодетная семья из Чебоксар спросила, будут ли выдавать денежный сертификат на земельный участок. И Глава порадовал супругов, сообщив, что на днях правительство республики приняло проект поправок в соответствующий закон, которыми предусматриваются такие выплаты. Их размер пока не утвержден, но предполагается, что он составит порядка 250 тысяч рублей.
В завершение Олег Николаев поблагодарил всех участников диалога за активность и неравнодушие к делам республики. И заверил, что ни одно обращение не останется без внимания и получит должное решение. Кстати, по некоторым вопросам решения соответствующими ведомствами были приняты в ходе прямой линии…

Сразу после диалога

Среди прочих на прямую линию Главы Чувашии поступил вопрос о возобновлении ежмуниципального маршрута № 123 «Чебоксары — Вурманкасы». Эту тему сразу же взяли в работу в Минтрансе. Сотрудники министерства провели переговоры с потенциальным перевозчиком на маршрут № 123 «Чебоксары — Вурманкасы». Ориентировочно возобновление пассажирских перевозок планируется со следующей недели.
В Минтрансе также отметили, что за последние полгода на маршруте сменились два перевозчика в связи с отсутствием рентабельности и что перевозки на нем осуществляются по нерегулируемым тарифам. Сейчас, сообщили в ведомстве, ведется работа по переводу данного маршрута на регулируемый тариф. Это позволит обеспечить бесперебойные перевозки по маршруту с соблюдением расписания движения транспортных средств.

Опубликовано: 14 сентября 2023 г.


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