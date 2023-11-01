Сбережем деревья — вырастим мискантус

Новую экзотическую культуру начали осваивать аграрии России. Это многолетнее травянистое растение мискантус, которое можно перерабатывать в целлюлозу.

С одного гектара плантаций мискантуса можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы и использовать ее как сырье в различных отраслях промышленности, сообщают в Минсельхозе Чувашии. Из древесины получить такое же количество целлюлозы технологически гораздо сложнее и дороже.

Первый сорт мискантуса «сорановский» выведен и запатентован Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. В настоящее время в стране формируется сеть предприятий по производству из него целлюлозы.

Стоит ли выращивать мискантус в Чувашии? Изучая данный вопрос, сотрудники Минсельхоза решили узнать и мнение жителей республики — проголосовать за или против можно на странице министерства ВКонтакте.