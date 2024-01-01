Туристов проведут по экомаршрутам

А ученые исследуют родники

Сегодня наша республика находится в числе регионов, где достаточно чистая экология, — она занимает шестое место в экологическом рейтинге Российской Федерации. К тому же 2024 год объявлен в Чувашии Годом экологической культуры и бережного природопользования. Этой теме был посвящен брифинг, на котором также подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Экология» в регионе.

Спикерами и экспертами выступили вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов, председатель общественного совета при Минприроды Чувашии Алексей Автономов, председатель Чувашского отделения Русского географического общества Инна Никонорова.

«В последние годы много сделано для улучшения экологической ситуации в республике. Но сегодня наша задача — заложить фундамент и сделать так, чтобы наши достижения перешли на более высокий уровень, — обозначил идею года Сергей Артамонов. — У всех жителей республики есть возможность поучаствовать в улучшении экологической обстановки. Например, каждый может начать со своей деревни, улицы, дома. Вклад каждого можно синхронизировать с множеством государственных программ, направленных на сохранение экологии. Надеюсь, благодаря совместной работе у нас получится достичь значительных результатов».

Руководитель Минприроды Эмир Бедертдинов остановился на конкретных примерах. Так, за четыре года реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология» в Чувашии введено в эксплуатацию пять очистных сооружений: в Вурнарском, Порецком, Мариинско-Посадском округах и Чебоксарах. Сброс сточных вод в Волгу сокращен на 40%. В этом году завершатся работы по строительству еще двух очистных сооружений в Чебоксарах, что позволит в три раза снизить объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод.

Большое внимание уделяется развитию водохозяйственного комплекса. Ведется расчистка участков русла реки Суры в районе Ядрина. Общая стоимость всех работ (они будут завершены в этом году) — 54 млн рублей. Также запланирован мониторинг водных объектов на реках Сура, Большой и Малый Цивиль, Сорма и Рыкша общей протяженностью около 80 км.

Министр сделал акцент и на сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2019 года в республике рекультивировано четыре полигона ТКО — в Аликовском, Яльчикском округах, Канаше и Ядрине. «Дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В данный проект планируется включить объекты размещения отходов в Красноармейском, Комсомольском и Мариинско-Посадском муниципальных округах», — подчеркнул Эмир Нуртдинович.

По словам руководителя Минприроды, главное — не просто забота и сохранение природных ресурсов, но и формирование у будущих поколений эколого ориентированного мышления с детства. «Приятно, что ежегодно становится все больше экоориентированных активистов. Общая численность жителей, вовлеченных в сферу экологии, в 2023 году составила боле 20 тысяч человек. Добровольцы, волонтеры убирали мусор, высаживали деревья, очищали прибрежную территорию и многое другое. Большое внимание в этом году будет уделено экологическому просвещению», — отметил министр.

В числе наиболее интересных мероприятий 2024 года Эмир Нуртдинович выделил тематические фестивали и конкурсы. Также запланировано создание просветительско-экологических маршрутов на территориях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях республики. По мнению специалистов, это будет способствовать продвижению экологического туризма.

Председатель общественного совета при Минприроды Чувашии Алексей Автономов рассказал о двух важных проектах республики, которые являются знаковыми для этого года: строительство карбоновых полигонов и производство ветроэнергоустановок, не имеющих отечественных и мировых аналогов.

Другой масштабный проект 2024 года касается родников. На этой теме подробно остановилась председатель Чувашского отделения Русского географического общества. По словам Инны Никоноровой, научные исследования помогут сохранить и оздоровить подземные источники.