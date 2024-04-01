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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России :

«Тема дня — паводки, борьба с ними и оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации. С регионами мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно. Где-то вода не пришла еще, где-то она еще не ушла. Но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья, прежде всего жилья, но и инфраструктуры, конечно. Поэтому надо не тянуть, заранее к этому подготовиться. Заранее… Минздрав работает, местные медики, коллеги в регионах тоже работают. Все налажено в целом. Надеюсь, что такая слаженная работа и будет продолжена, и мы минимизируем все и риски, и последствия».



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