ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России :

«Тема дня — паводки, борьба с ними и оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации. С регионами мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно. Где-то вода не пришла еще, где-то она еще не ушла. Но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья, прежде всего жилья, но и инфраструктуры, конечно. Поэтому надо не тянуть, заранее к этому подготовиться. Заранее… Минздрав работает, местные медики, коллеги в регионах тоже работают. Все налажено в целом. Надеюсь, что такая слаженная работа и будет продолжена, и мы минимизируем все и риски, и последствия».