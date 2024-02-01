Инвестиции остаются приоритетом

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Около полутора часов шла пресс-конференция, и за это время Дмитрий Краснов рассказал о многом — о новых проектах в экономике и развитии особой экономической зоны, национальных туристических маршрутах и экспортных перспективах. Фото Минэкономразвития

Кадровый вопрос требует решения

Промышленное производство в Чувашии в 2023 году выросло на 27,2%. По данным Росстата, это второй показатель в стране. Бытует мнение, будто столь внушительная динамика достигнута только за счет увеличения заказов военно-промышленного комплекса. Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов на своей пресс-конференции не согласился с такой оценкой.
Безусловно, ВПК является крупным заказчиком для ряда наших предприятий, особенно в последние два года. Промышленность завершила 2021 год в минус 1%, а уже в 2023-м выросла на 27 с лишним процентов против 3,5 по стране. Но такую внушительную динамику обеспечила не только оборонка, сказал министр. Производство мебели выросло в 3,8 раза, готовых металлоизделий — в 2,1 раза, компьютеров и электронных оптических изделий — в 2,8 раза. Впервые за 50 млрд рублей перевалила выручка от реализации такой сугубо гражданской продукции, как тракторная техника. Все это тоже «ложится» в итоговый показатель в целом по отрасли.
Задача — удержать взятые темпы и наращивать их. Прежде всего, на кластерной основе. В этом году будет зарегистрирован еще один кластер — химический, куда входят предприятия из Иркутской и Омской областей, республик Башкортостан, Марий Эл. Чувашию представляет ПАО «Химпром». За счет всех форм господдержки на развитие промышленного потенциала в прошлом году направлено 8 млрд рублей. Новой мерой поддержки — промышленной ипотекой — на общую сумму почти 2 млрд рублей воспользовались 19 организаций.

Цифра
8 млрд рублей было направлено в 2023 году на поддержку промышленных предприятий Чувашии

Заработал специнвестконтракт по производству тракторов малой мощности. Еще один проект — по выпуску перекиси водорода. К 2030 году на этих предприятиях ожидается создание около 700 новых рабочих мест.
Больше 1 тыс. субъектов предпринимательства в 2023 году получили финансовую помощь. Одним из результатов этого стал рост налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса — за прошлый год они составили свыше 3 млрд рублей. На 15% увеличилась численность занятых в этой сфере.
В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики ведется создание технопарков в Новочебоксарске и Батыревском округе. Всего же за время участия республики в Индивидуальной программе социально-экономического развития (ИПСЭР) реализовано более 500 проектов, создано 3,5 тыс. рабочих мест. А главное — достигаются основные обозначенные в ИПСЭР показатели снижения уровня бедности и безработицы. Если в 2020 году бедность оценивалась в пределах 16,8%, то в 2023 году — 14%. Соответственно безработица снизилась с 6% до 3,2%.
Главным направлением экономической деятельности остается привлечение инвестиций, сказал Дмитрий Краснов. Отвечая на вопрос журналиста ИТАР-ТАСС о показателе валового регионального продукта, министр назвал 550 млрд рублей в 2023 году против 390 млрд в 2021 году. И западные санкции тут практически не влияют, сказал Краснов, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Хыпар». После спада в 2022 году внешняя торговля республики не просто восстановилась, но и превысила досанкционный уровень. Внешнеторговый оборот за 2023 год, по предварительным данным, вырос на треть, в том числе экспорт увеличился на 20%.
Особое внимание министр уделил развитию туризма и туриндустрии как инвестиционного потенциала. В этой сфере занято около 4 тыс. человек, и цифра растет. В 2024 году намечена реализация семи инвестиционных проектов по созданию глэмпингов в Алатырском, Чебоксарском, Козловском, Красноармейском, Канашском округах. Благодаря господдержке будет построено 235 номеров в 165 некапитальных модульных домах.
— Мы продолжаем развивать национальный туристический маршрут «Великий Волжский путь», созданный совместно с Татарстаном и Марий Эл, — сказал Дмитрий Краснов. — Собираем рабочую группу с коллегами по продвижению этого первого для Чувашии турмаршрута со статусом «национальный». Рассматриваем вариант благоустройства экологических троп на территории республики в рамках «Великого Волжского пути». Сама идея — привлекать туристов на макротерриторию, которой мы стали, объединившись с Татарстаном и Марий Эл в рамках проекта «Великий Волжский путь», является перспективной. Туристу будет удобно за один тур посещать сразу несколько соседних регионов, — отметил Дмитрий Краснов. — В нынешнем году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Чувашия получит из федерального бюджета субсидию в размере 52 млн рублей. Уже в этом году на полную мощность заработает отель «Волга Премиум» с объемом инвестиций 785 млн рублей. Инвестор закончил реконструкцию, идет внутренняя отделка. В результате площадь отеля увеличится в два с лишним раза, а количество номеров до 120. Проект признан приоритетным, что позволило компании получить земельный участок в аренду без торгов и возместить часть затрат на техническое присоединение. В целом номерной гостиничный фонд республики в ближайшей перспективе должен вырасти на 20%.
На злобу дня прозвучал вопрос о перебоях в снабжении продуктами в связи с погодными катаклизмами. Транспортная логистика оказалась не вполне способной противостоять стихии. Какие уроки будут извлечены? По мнению министра, ситуация подчеркнула необходимость создавать транспортно-логистические центры на автомагистралях на территории республики, переговоры об этом велись еще в прошлом году. В частности, на выезде с трассы М-12. Вопрос прорабатывается, заверил министр.
В минувшем году стартовала особая экономическая зона «Новочебоксарск», куда первым резидентом вошел холдинг «Звениговский». Лет 10-15 назад появление новых рабочих мест стало бы долгожданным событием для жителей города. Но сейчас проблема другая — дефицит рабочих рук. Смогут ли резиденты заполнять вакансии, спросил журналист «СЧ».
— Самый актуальный вопрос ближайших лет — кадровый, — сказал министр. — И не только в промышленности — практически во всех сферах, в том числе социальной, и в госслужбе. Правда, промышленность выгодно отличается по уровню зарплаты на фоне конкуренции за кадры. И прежде всего — в реализации крупных инвестпроектов, которые появятся на территории ОЭЗ и в целом в отрасли. Средняя начисленная зарплата на ряде предприятий прибавляет даже не на проценты — в разы. Судя по анализу кадрового потенциала и объема средств, выделяемых на зарплаты, у нынешних и потенциальных компаний-резидентов не должно быть нехватки кадров — средняя зарплата здесь значительно выше средней по республике. Тем не менее вопрос кадров важный, находится под постоянным нашим вниманием. Тема будет обсуждаться на ближайших заседаниях Высшего экономического совета.

Опубликовано: 12 февраля 2024 г.


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