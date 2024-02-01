Баллон с газом стал причиной пожара

Соблюдение правил безопасности поможет избежать ЧП

Порой люди не задумываются о том, к чему может привести неправильная эксплуатация печей и обогревательных приборов, газового оборудования. А последствия могут быть весьма плачевны. Об этом напомнили на брифинге, прошедшем в Главном управлении МЧС России по Чувашии.

Как сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чувашии Федор Фомин, в прошлом году в республике было зарегистрировано 1515 пожаров, в которых погибло 68 человек (в том числе один ребенок), травмы получили 98 человек (из них — 18 детей). Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнем, нарушения при эксплуатации электрооборудования, при работе печей или нагревательных приборов. А с начала 2024 года в республике произошло 126 пожаров, в которых десять человек погибло, а девять — получили травмы. Одно из ЧП связано с утечкой газа.

3 января в вурнарской деревне Кожар-Яндоба в результате воспламенения газовоздушной смеси произошел взрыв с последующим горением — погибли два человека, а семеро (в том числе трое детей) получили травмы разной степени тяжести. «В рамках следственных действий было установлено, что люди беспечно занесли и установили в доме неисправный баллон со сжиженным газом, — рассказал на брифинге главный инженер — первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Чебоксары» Виталий Семенов. — Произошло накопление газовоздушной смеси, и в результате включения света газ воспламенился».

В прошлом году, кстати, в Чувашии нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования стало причиной 11 пожаров. Поэтому на брифинге специалисты еще раз рассказали о правилах безопасности. В случае обнаружения запаха газа нужно сначала закрыть краны на газоиспользующем оборудовании. Далее — открыть окно для проветривания и, выйдя из помещения, вызвать аварийную бригаду (04, 040 или служба спасения 112). При этом в комнате, где ощущается запах газа, запрещается курить, использовать электрические приборы. Также в период холодов, напомнили сотрудники МЧС России, необходимо тщательно следить за состоянием дымоходов и вентиляционных каналов.

К сведению

До начала брифинга между Главным управлением МЧС России по Чувашии и компаниями «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром газораспределение Чебоксары» было подписано соглашение о взаимодействии. Оно координирует совместные усилия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров, связанных с использованием бытового газа в жилье. Руководитель ГУ МЧС России по Чувашии Валерий Зеленин и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром газораспределение Чебоксары» Александр Бусыгин отметили, что спасатели и газовики в тесной связке продолжат сообща разъяснять гражданам правила пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в законодательстве об организации технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Если раньше ТО могли выполнять 32 организации, зарегистрированные на сайте Госжилинспекции Чувашии, то с 1 января 2024 года — только «Газпром газораспределение Чебоксары».