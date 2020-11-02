В огне погибли четыре человека

В СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Ряпино Порецкого района. Произошел он в ночь на 10 ноября в одном из частных домов, причиной, как предполагается, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Этот пожар унес жизни четырех человек — мужчин в возрасте 62-х и 32-х лет и женщин 62-х и 49-ти лет.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в следственном управлении. Назначены пожарно-техническая, медицинские, генетические экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Фото МЧС Чувашии