Вчера пожарные Чувашии 7 раз выезжали на вызовы

За прошедшие сутки на территории республики зарегистрированы 7 техногенных пожаров, пострадавших и погибших нет. 3 ЧП возникли из-за неосторожности при сжигании мусора и травы в Алатыре, Вурнарском и Яльчикском районах.

23 августа в 2:33 начался пожар в одном из частных хозяйств по ул. Победы д. Матькасы Канашского района. В результате пожара уничтожены баня, жилой дом, надворные постройки, повреждена обшивка соседнего дома. Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В это же время в д.Шишкинеры Чебоксарского района пожар уничтожил кровлю бани. Причину предстоит установить.

Ближе к 5 часам утра пламя вспыхнуло в коллективном саду «Заря» Ленинского района столицы. Пожару был присвоен ранг №1 «Бис». Из-за пожара уничтожен садовый дом, также кровля соседнего 2-этажного дома. Обстоятельства происшествия предстоит установить.

В этот же день, в 6 вечера, в результате пожара уничтожен строительный материал, повреждена кровля гаража по ул. Чапаева г. Цивильск. Причину пожара предстоит выяснить.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 1089 пожаров, в результате которого погибли 34 человека. Травмы различной степени тяжести получили 49 человек. Предварительный материальный ущерб составил свыше 449 млн рублей.