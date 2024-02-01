В минувшие выходные спасатели трижды выезжали на тушение бань

Огонь уничтожил также дачный домик.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Чувашии, бани загорелись в селе Батырево и в деревнях Шоркино и Большие Татаркасы Чебоксарского и Моргаушского округов. В Батырево причиной возгорания, предположительно, стал аварийный режим работы электросети. Обстоятельства двух других пожаров выясняются.

В час ночи в субботу пожар полностью уничтожил дачный дом с пристроем в садоводческом товариществе «Химик» в Новочебоксарске. Огонь потушили на площади 54 кв. метра.

Всего с начала года в республике зарегистрировано 119 пожаров. Огонь унес жизни 10 человек, восемь — травмированы. Спасены 35 человек.