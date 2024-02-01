В минувшие выходные спасатели трижды выезжали на тушение бань

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
От дачного домика остались одни головешки. Фото МЧС России по Чувашии

Огонь уничтожил также дачный домик.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Чувашии, бани загорелись в селе Батырево и в деревнях Шоркино и Большие Татаркасы Чебоксарского и Моргаушского округов. В Батырево причиной возгорания, предположительно, стал аварийный режим работы электросети. Обстоятельства двух других пожаров выясняются.

В час ночи в субботу пожар полностью уничтожил дачный дом с пристроем в садоводческом товариществе «Химик» в Новочебоксарске. Огонь потушили на площади 54 кв. метра.
Всего с начала года в республике зарегистрировано 119 пожаров. Огонь унес жизни 10 человек, восемь — травмированы. Спасены 35 человек.

Опубликовано: 5 февраля 2024 г.


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