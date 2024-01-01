Чебоксарскому лицею № 4 присвоят имя Героя России Романа Шалаева

Инициативу поддержал Глава Чувашской Республики Олег Николаев. В 2022 году наш земляк пошел защищать Родину в зоне СВО. Благодаря героизму и самоотверженности командира штурмовой группы Романа Евгеньевича основные силы нашего батальона закрепились на рубеже и создали плацдарм для наступления подразделений полка.

Указом Президента России гвардии майору Роману Шалаеву присвоено звание «Герой Российской Федерации» посмертно. «Наша задача сегодня — сохранить память о Романе Евгеньевиче, о его жизни и подвиге. Чтобы помнили и свято чтили память. Уверен, что лицей с гордостью будет носить его имя», — написал в своем телеграм-канале Олег Николаев.