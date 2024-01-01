В Янашкасах восстановили водоснабжение после падения водонапорной башни

Водонапорная башня в деревне Янашкасы Чебоксарского округа рухнула 6 января. По информации госпаблика Чебоксарского округа, причиной стал физический износ сооружения, построенного в 1981 году.

Сразу после ЧП глава администрации округа Владимир Михайлов на своей странице в соцсетях пообещал организовать подвоз воды и контролировать ход восстановительных работ.

В настоящее время водоснабжение в частных домах на двух улицах деревни восстановлено. Подрядная организация установила станцию управления погружным насосом, и вода подается напрямую. Местные власти сообщили о подготовке документов для проведения капитального ремонта сооружения.

С 2020 года в Чебоксарском округе в рамках республиканской программы уже отремонтировали 35 водонапорных башен и водозаборных скважин.