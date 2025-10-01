Комфорт для сельчан

В Чувашии строится первый этап IX пускового комплекса группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского округов.

По оценке Минстроя республики, работы ведутся активно. В Батыревском округе уже проложено 3,5 км из запланированных 10,5 км магистральных трубопроводов. Параллельно готовится площадка для заливки фундаментов под насосную станцию и двух резервуаров для чистой воды емкостью по 250 куб. м каждый. На объекте занято АО «ПМК-8».

Этот же подрядчик прокладывает распределительные сети водоснабжения непосредственно в населенных пунктах — в восточной части села Батырево и в селе Шыгырдан. Общая протяженность коммуникаций — 125 км. Вода в дома более пяти тысяч жителей Батырево придет в следующем году. Еще для пяти тысяч жителей Шыгырдана этот вопрос будет решен в 2027 году.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

К сведению

Строительство группового водовода и распределительных сетей получило поддержку Президента России Владимира Путина. Главой Чувашии Олегом Николаевым поставлена задача до 2030 года обеспечить качественной питьевой водой более 40 тыс. жителей всех населенных пунктов в зоне охвата водовода БШК. На сегодняшний день построено 8 из 11 пусковых комплексов группового водовода БШК — это 223 км сетей из 306 км запланированных.