В Чувашии в 2023 году планируется дополнительно модернизировать 18 объектов водоснабжения

Субсидии на эти цели получили Аликовский, Козловский, Красноармейский, Моргаушский, Комсомольский, Мариинско-Посадский, Чебоксарский и Канашский округа. Администрации приступили к заключению контрактов, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Всего в этом году на конкурс было допущено 59 проектов. Из них для субсидирования комиссией было отобрано 40 проектов в пяти округах, где сейчас завершается приемка выполненных работ. Благодаря экономии средств при реализации проектов и выделению дополнительных средств из бюджета республики дополнительно удастся модернизировать еще 18 объектов, уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа. Всего в 2023 году на модернизацию источников водоснабжения из республиканского бюджета выделено 100 миллионов рублей.