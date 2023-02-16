ПАВЕЛ ДАНИЛОВ,

вице-премьер — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики:

«В некоторых муниципалитетах Чувашии действительно существует проблема с водоснабжением. Решению этого вопроса в республике уделяется большое внимание, особенно в малых городах. В частности, в 2023 году планируется провести капитальный ремонт наиболее проблемных участков сетей водоснабжения и водоотведения в Вурнарах, Цивильске, Шихазанах и Кире, что позволит повысить надежность и бесперебойность их работы более чем для 28 тысяч жителей республики. Проектируются объекты водоснабжения для более 57 тысяч жителей города Шумерли, Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов республики».