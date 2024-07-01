Командное наведение порядка

Прокуратура Чувашии и ГУП «БОС» взаимодействуют в рамках проверки бесхозных объектов водоснабжения в муниципалитетах.

Два с половиной года назад в республике был принят Закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения». После переходного периода отвечать за централизованную подачу холодной воды будут не муниципалитеты, а опорные организации, в том числе ГУП «Биологические очистные сооружения». С недавнего времени к решению вопроса подключился прокурор Чувашии Эдуард Гиматов — для надзорного ведомства интересы десятков тысяч граждан, которые рискуют остаться без стабильного водоснабжения в случае затягивания «водной реформы», являются приоритетными. О том, почему Прокуратура и ГУП «БОС» проводят совместную работу в округах республики — в материале «СЧ».

У централизации систем водоотведения и водоснабжения есть несколько причин, но главная из них — долгие годы вопросу на местах не уделялось достаточно внимания. В ряде муниципалитетов эти системы были построены еще во времена СССР, в других случаях — введены в эксплуатацию по принципу «кто в лес, кто по дрова». В итоге нередко местные специалисты зачастую не то что не могут объективно оценить состояние своих систем водоснабжения, но и вообще физически показать, где проложен трубопровод. Большое количество объектов до недавнего времени и вовсе были бесхозными — а значит, не проводились ни обслуживание, ни текущий ремонт. В таких условиях сколько новых объектов ни возводи — если старые постоянно теряют эффективность, порядок навести не удастся.

Важно отметить, что эта проблема характерна не только для Чувашии: так, в марте круглый стол на тему состояния трубопроводных систем провела Российская академия наук. На мероприятии было заявлено, что в некоторых регионах износ достигает 80%. В Чувашии показатель значительно меньше, но это не повод почивать на лаврах — потенциальные проблемы с выходом из строя надо решать уже сейчас. Минстрой Чувашии инициировал проведение круглого стола по аналогичной тематике «Вода объединяет» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Тогда участники из разных регионов страны, в том числе из Ростова, Ульяновска и Республики Крым сформировали ряд предложений к федеральным органам власти с изменениями в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «При централизации республика столкнулась с рядом проблем, связанных с вопросами законодательного регулирования на федеральном уровне. Но нам многое удалось, и практика показывает, что за такими подходами большое будущее, а самое главное — они дают очень хороший эффект как при управлении этим хозяйством, так и в обеспечении качества современных стандартов жизни человека».

После перераспределения полномочий в хозяйственное ведение республики ГУП «БОС» были приняты почти 250 км сетей водоснабжения и водоотведения в 6 муниципалитетах — Алатырском, Вурнарском, Канашском, Порецком, Цивильском и Янтиковском. При этом по данным специалистов ГУП «БОС» почти 40% объектов водоснабжения в Янтиково, Порецком, Цивильске, Вурнарах и в с. Шихазаны Канашского округа по-прежнему имеют признаки бесхозных. И если муниципалитеты не проведут инвентаризацию в короткие сроки, не примут объекты на баланс для дальнейшей передачи гарантирующей организации, то велик риск сбоев в работе.

Прокуратура Чувашии также включилась в вопрос отстаивания интересов 24 тысяч жителей Чувашии, проживающих на этих территориях, поэтому провела проверки бесхозных объектов по спискам, представленным ГУП «БОС».

Так, совместная проверка Прокуратуры Чувашии и опорного предприятия только в Цивильске выявила сразу 46 бесхозных участков сетей водоснабжения и 38 участков сетей водоотведения, которые муниципалитету необходимо принять на баланс и зарегистрировать в целях дальнейшей передачи. В других муниципалитетах проблемы схожи — где-то не хватает технических паспортов, где-то объекты были приняты на баланс буквально в последние недели.

Что ждет эти системы дальше? Аудит состояния объектов, разработка технических паспортов там, где они были утрачены, и долгожданное наведение порядка. Конечно, в результате таких пертурбаций возникают и сложности, и недовольство не местах, а кое-где и временные сбои. Но решение застарелой и заржавевшей во всех смыслах проблемы невозможно без консолидации усилий всех органов, в том числе и надзорных. Порядок будет восстановлен, а вовлеченность Прокуратуры Чувашии этому явно будет способствовать.

В системе водоснабжения и водоотведения бесхозных объектов быть не должно.