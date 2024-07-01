Командное наведение порядка

Автор: Артем ЧубуковВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Чувашии и ГУП «БОС» взаимодействуют в рамках проверки бесхозных объектов водоснабжения в муниципалитетах.

Два с половиной года назад в республике был принят Закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения». После переходного периода отвечать за централизованную подачу холодной воды будут не муниципалитеты, а опорные организации, в том числе ГУП «Биологические очистные сооружения». С недавнего времени к решению вопроса подключился прокурор Чувашии Эдуард Гиматов — для надзорного ведомства интересы десятков тысяч граждан, которые рискуют остаться без стабильного водоснабжения в случае затягивания «водной реформы», являются приоритетными. О том, почему Прокуратура и ГУП «БОС» проводят совместную работу в округах республики — в материале «СЧ».

У централизации систем водоотведения и водоснабжения есть несколько причин, но главная из них — долгие годы вопросу на местах не уделялось достаточно внимания. В ряде муниципалитетов эти системы были построены еще во времена СССР, в других случаях — введены в эксплуатацию по принципу «кто в лес, кто по дрова». В итоге нередко местные специалисты зачастую не то что не могут объективно оценить состояние своих систем водоснабжения, но и вообще физически показать, где проложен трубопровод. Большое количество объектов до недавнего времени и вовсе были бесхозными — а значит, не проводились ни обслуживание, ни текущий ремонт. В таких условиях сколько новых объектов ни возводи — если старые постоянно теряют эффективность, порядок навести не удастся.

Важно отметить, что эта проблема характерна не только для Чувашии: так, в марте круглый стол на тему состояния трубопроводных систем провела Российская академия наук. На мероприятии было заявлено, что в некоторых регионах износ достигает 80%. В Чувашии показатель значительно меньше, но это не повод почивать на лаврах — потенциальные проблемы с выходом из строя надо решать уже сейчас. Минстрой Чувашии инициировал проведение круглого стола по аналогичной тематике «Вода объединяет» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Тогда участники из разных регионов страны, в том числе из Ростова, Ульяновска и Республики Крым сформировали ряд предложений к федеральным органам власти с изменениями в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Дословно
 

 

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:
«При централизации республика столкнулась с рядом проблем, связанных с вопросами законодательного регулирования на федеральном уровне. Но нам многое удалось, и практика показывает, что за такими подходами большое будущее, а самое главное — они дают очень хороший эффект как при управлении этим хозяйством, так и в обеспечении качества современных стандартов жизни человека».

 

После перераспределения полномочий в хозяйственное ведение республики ГУП «БОС» были приняты почти 250 км сетей водоснабжения и водоотведения в 6 муниципалитетах — Алатырском, Вурнарском, Канашском, Порецком, Цивильском и Янтиковском. При этом по данным специалистов ГУП «БОС» почти 40% объектов водоснабжения в Янтиково, Порецком, Цивильске, Вурнарах и в с. Шихазаны Канашского округа по-прежнему имеют признаки бесхозных. И если муниципалитеты не проведут инвентаризацию в короткие сроки, не примут объекты на баланс для дальнейшей передачи гарантирующей организации, то велик риск сбоев в работе.

Прокуратура Чувашии также включилась в вопрос отстаивания интересов 24 тысяч жителей Чувашии, проживающих на этих территориях, поэтому провела проверки бесхозных объектов по спискам, представленным ГУП «БОС».

Прокурор Чувашии Эдуард Гиматов держит под личным контролем вопрос соблюдения прав жителей Чувашии на качественное водоснабжение.

Так, совместная проверка Прокуратуры Чувашии и опорного предприятия только в Цивильске выявила сразу 46 бесхозных участков сетей водоснабжения и 38 участков сетей водоотведения, которые муниципалитету необходимо принять на баланс и зарегистрировать в целях дальнейшей передачи. В других муниципалитетах проблемы схожи — где-то не хватает технических паспортов, где-то объекты были приняты на баланс буквально в последние недели.

Что ждет эти системы дальше? Аудит состояния объектов, разработка технических паспортов там, где они были утрачены, и долгожданное наведение порядка. Конечно, в результате таких пертурбаций возникают и сложности, и недовольство не местах, а кое-где и временные сбои. Но решение застарелой и заржавевшей во всех смыслах проблемы невозможно без консолидации усилий всех органов, в том числе и надзорных. Порядок будет восстановлен, а вовлеченность Прокуратуры Чувашии этому явно будет способствовать.

В системе водоснабжения и водоотведения бесхозных объектов быть не должно.

 

Мнение

 
МАКСИМ ИВАНОВ,
директор ГУП «БОС» Минстроя Чувашии:
«Это большой вызов для отрасли, на который никто не отвечал на протяжении десятилетий. Отсюда потребность в консолидации усилий и совместных решениях самых разных органов. В данном случае благополучателями являются 24 тысячи жителей республики, поэтому коллеги на всех уровнях поддерживают наши запросы и солидарны с нами в том, что проблему надо решать в наиболее короткие сроки. Поэтому убежден, что все поставленные перед нами Главой Чувашии задачи будут выполнены».
Опубликовано: 10 июля 2024 г.


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