Вместо упавшей водонапорной башни подрядчик установит новую за свой счет

На прошлой неделе в деревне Шоля Красночетайского муниципального округа произошло неприятное событие — там упала водонапорная башня. Этот факт привлек к себе внимание еще и тем, что сооружение было установлено в деревне только недавно. Что могло пойти не так? Выяснилось, что новая башня не устояла перед сильными порывами ветра, который разгулялся в ночь с 13 на 14 апреля.

Прокуратура Красночетайского округа сразу же взялась за проверку всех обстоятельств случившегося. Строительством и установкой водонапорной башни занимался индивидуальный предприниматель. Муниципальный контракт с ним был заключен администрацией Акчикасинского сельского поселения 4 октября 2022 года.

Предварительный осмотр показал, что подрядчиком не выполнен весь комплекс необходимых работ, которые предусмотрены проектной документацией. Так, не была проведена работа по обваловке грунта, который должен существенно возвышаться над основанием башни. Вдобавок к этому выявлен факт ненадлежащего закрепления башни к ее основанию, часть крепежных изделий не были «приварены».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе в отношении предпринимателя. В настоящее время рассматривается вопрос об установке новой водонапорной башни за счет средств подрядчика.

Кстати

О падении водонапорной башни в Красночетайском муниципальном округе зашла речь и на еженедельной правительственной планерке в минувший понедельник. Глава округа Николай Михопаров подтвердил, что работы по ремонту башни в деревне Шоля начались в этом году и не завершились как положено. Причины инцидента, по его словам, сейчас выясняют специалисты. «Даже если эти объекты не подлежат строительному надзору, их безопасность необходимо обеспечивать», — подчеркнул Глава республики Олег Николаев, поручив Минстрою взять вопрос на контроль. «Деньги выделяются, чтобы объекты были построены в срок, но не менее важно, чтобы работы велись безопасно с точки зрения строительных норм и правил», — добавил Глава республики.

Игорь Васильев, Елена Марушева