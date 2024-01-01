На встрече Владимира Путина с женами и детьми героев, погибших в ходе СВО, побывала семья из Чувашии

Эта удивительная встреча в канун Рождества маленькому Руслану Семенову из Чувашии запомнится, пожалуй, на всю жизнь. Вместе с мамой Ксенией его и еще несколько семей военнослужащих — погибших участников специальной военной операции пригласили в подмосковную резиденцию Владимира Путина в Ново-Огарево.

После теплой и доверительной беседы с Президентом, в которой мальчик из Чувашии наверняка запомнился Владимиру Путину своей открытостью и искренностью, семьи побывали на праздничном ужине с главой страны, а затем вместе с ним встретили Рождество Христово на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви на территории резиденции.

В жизни Руслана, надо сказать, это не первый разговор с Владимиром Путиным. Знакомство с Президентом у него состоялось в прошлом ноябре на Красной площади в Москве — в День народного единства. После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому участники церемонии, среди которых был и наш юный земляк, сфотографировались с Владимиром Путиным. Тогда-то лидер страны и заприметил мальчишку — как самого маленького из всех Путин попросил его встать в середину, поближе к себе. «А вы, что, Путин?» — после фотосессии непосредственно поинтересовался ребенок. «Я, да, пока да», — серьезно ответил ему Президент. Тот трогательный момент позже облетел все телеканалы и новостные ленты, а первым видео разместил в своем телеграм-канале тележурналист канала «Россия» Павел Зарубин.

И вот спустя несколько месяцев Руслан снова увидел Президента. В преддверии Рождества для семей погибших участников СВО устроили большой прием. На новогодних каникулах для них организовали специальную программу отдыха в Москве, особым пунктом в ней значилась встреча с Путиным в его загородной резиденции.

Поздравив семьи с праздником, лидер государства первым делом поинтересовался у ребят, понравилось ли им увиденное. «Спасибо за каникулы, Президент Путин. Они были очень крутые!» — тут же раздался детский голос. Смельчаком оказался Руслан Семенов из Чувашии. Мальчик с упоением рассказал Владимиру Путину и о зоопарке, в котором успел побывать, и о своих впечатлениях о лошадях в конюшне на территории резиденции. Эмоции мальчика так растрогали собеседника, что Владимир Владимирович даже пододвинул свой стул ближе к гостям, чтобы максимально сократить протокольную дистанцию — до этого момента Путин и семьи сидели на некотором расстоянии друг от друга.

Руслан рассказал Президенту о том, что увлекается программированием и занимается греко-римской борьбой. Сообщил он и о том, что его рисунок вошел в книгу про папу, и пригласил Владимира Владимировича на ее презентацию. «Мой папа — Герой России, он отдал свою жизнь за всех нас и за Родину», — с гордостью произнес мальчик. «Доложил» он и что, «мама очень много работает, у нее нет времени, и она бесконечно платит ипотеку». «Разберемся, не переживай, и у мамы будет побольше времени», — отозвался Путин.

Своими эмоциями делились не только дети, но и взрослые. Мама Руслана поблагодарила принимающую сторону за заботу и отметила, что «по Красной площади они еще никогда с «мигалками» не поворачивали». Впечатлила их с сыном и выставка «Росатома». А Руслан напомнил Владимиру Путину о той их первой встрече у Кремля. «Все теперь в школе узнают меня», — поведал он. Рассказала семья и о трудностях, с которыми сталкиваются вдовы и матери бойцов. Тема нашла живой отклик у всех присутствующих на встрече женщин. Вопросы для них больные — не всегда удается получить положенные выплаты, не налажена связь с Минобороны, нет особого статуса для священнослужителей в зоне СВО… С каждой конкретной ситуацией Владимир Путин пообещал детально разобраться.

Поделились гости и другими впечатлениями от новогодней Москвы. Кому-то надолго запомнится спектакль «Щелкунчик», а кому-то, как гостям из Якутии, — климат. «Говорят, что холодно в Якутии, при -50 градусов, а нам показалось, что в Москве — из-за влажности», — рассказала семья из Якутии, впервые побывавшая в столице. Кого-то не оставила равнодушным Красная площадь, кого-то — золотой запас, а кого-то панда в зоопарке.

В завершение встречи и взрослые, и дети вместе с Владимиром Путиным поздравили с Рождеством всех парней, выполняющих сейчас свой долг на поле боя.

Справка «СЧ»

Отец Руслана Дмитрий Семенов родился в 1989 году в деревне Тренькасы Чебоксарского муниципального округа. 28 мая 2022 года героически погиб. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.