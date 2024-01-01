Первая партия подписей в поддержку Путина направлена из Чувашии в Центральный избирательный штаб

Накануне документы представили 13 регионов, наша республика в их числе.

Сбор подписей в поддержку Президента стартовал до нового года. Изначально необходимо было собрать 300 000 подписей, таков необходимый минимум для подачи в Центральную избирательную комиссию. Между тем, как сообщает сайт Президента, уже собрано на один миллион подписей больше. Сбор и проверка данных продолжится до конца января.

В Чувашии поставить подпись в поддержку Владимира Путина можно в каждом муниципалитете. Открыт региональный избирательный штаб, работают десятки пунктов сбора подписей.

В Чебоксарах волонтеры на этой неделе работают с 12:00 до 20:00 в будни в торговых центрах «МЕГА МОЛЛ» , «МТВ-Центр», «Волжский» и «Каскад». В выходные дни — с 12:00 до 16:00.

5 января ЦИК зарегистрировал первых кандидатов для участия в выборах — Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова. А сегодня процедуру регистрации прошел Николай Харитонов.