Оставил большое наследие

В Чебоксарах на доме № 9 по улице Афанасьева установили мемориальную доску. Она напоминает нам о человеке, чей труд изменил целую отрасль. Это заслуженный врач Чувашии и России, почетный гражданин города Николай Григорьев. Более 15 лет, с 1979 по 1994 год, он возглавлял Министерство здравоохранения республики. За это время открылось более 150 медицинских учреждений, было введено немало новшеств.

БСМП, Республиканская клиническая офтальмологическая больница, первый в стране филиал МНТК «Микрохирургия глаза», Республиканская детская клиническая больница, сеть стоматологических поликлиник, онкологический диспансер, станция переливания крови, медсанчасти тракторного, приборостроительного заводов, 16 районных больничных комплексов… Большинство медучреждений и поныне системообразующие для чувашского здравоохранения.

Еще в те времена Николай Григорьев инициировал «модернизацию первичного звена здравоохранения»: открывались врачебные амбулатории при предприятиях, участковые больницы. А опыт создания в Чувашии медицинских профилакториев на селе, при фермах и тракторных парках, был рекомендован для всей страны.

«Николай Григорьевич посвятил свою жизнь служению людям, и его заслуги перед здравоохранением Чувашии и всей России невозможно переоценить, — подчеркнула Ирина Васильева, главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы. — Он стал примером для многих поколений врачей, его опыт и знания помогли спасти и улучшить жизнь множества людей. Мы благодарны судьбе, что имели честь знать Николая Григорьевича и работать с ним. Его мудрость, доброта и профессионализм всегда были для нас вдохновением».

Торжественная церемония была полна воспоминаний. Николай Григорьев продолжал оперировать, даже будучи министром здравоохранения. Этот человек всегда был готов помочь — делом, советом, консультацией. Постоянно был чем-то занят, на диване за телевизором его увидеть было невозможно. И пенсию Николай Григорьевич заслуженным отдыхом не считал, напротив — это еще больше общественной деятельности на благо людей, республики.

И вот красная ткань спала с мемориальной доски. «Мы сделали очень важное дело, — отметила заместитель министра здравоохранения Чувашии Олеся Игнатьева. — Этот знак поможет сохранить память о нем. Это не только символ признания, но и мотивация для молодых».

На церемонии памяти были родные Николая Григорьевича — жена Надежда Ильинична, два сына. Старший из них пошел по стопам отца. «На мой профессиональный выбор, безусловно, повлиял его пример — настолько отец был увлечен своим делом, — говорит Вадим Григорьев, заведующий хирургией Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. И вспоминает, каким тот был: «Добрый, но требовательный. Очень спокойный. Никогда не повышал голос. У отца было много изобретений, рацпредложений. А еще он плотником хорошим был — так же, как и дед».

«Это человек-эпоха, — сказал на торжественной церемонии депутат Госсовета республики, главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов. — Великолепный хирург, организатор здравоохранения, учитель, журналист. Николай Григорьевич был мудр и дальновиден. Многие вопросы можно было с ним обсудить».

«Я знал его с детских лет, мы были дружны семьями, — рассказал депутат Госсовета Чувашии, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. — Николай Григорьевич многое сделал для здравоохранения. Для меня это пример гражданина с большой буквы. У него было широкое сердце, замечательная улыбка — я не видел, чтобы он хмурился или сердился. Это один из величайших медиков нашей республики. К слову, он написал первую книгу о нашем центре».

Не только за скальпель брался хирург Григорьев, но и за перо. Опубликовал более сотни научных работ, четыре монографии, издал Русско-чувашский словарь медицинских терминов — создал целую летопись развития медицины в республике. Стал лауреатом Государственной премии Чувашии в области науки имени И.Я. Бичурина. А потом решил попробовать себя в художественной литературе, написав в 2000 году книгу «Дни, равные жизни». Сейчас издано более сорока его книг. Литературные труды Николая Григорьева отмечены Международной литературной премией имени М. Сеспеля. Талантливый человек талантлив во всем.