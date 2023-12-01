ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Наша партия еще в мае заявила о том, что будет поддерживать на выборах действующего Президента Владимира Владимировича Путина. Являясь делегатом съезда партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», я также выступил по этому вопросу. У меня не было, нет и не будет никаких сомнений по поводу того, кто должен повести нас дальше, чтобы страна вышла на уверенную траекторию развития и не только развивалась сама, а закрепила новый миропорядок. Лидер, который возглавляет страну, очевидно, и дальше должен руководить, чтобы вывести Россию на уверенное развитие. В рамках этих сложных временных циклов мы должны еще раз объединиться, причем объединиться идеологически и политически вокруг Президента Российской Федерации, как на уровне партий, так и народов, территорий».