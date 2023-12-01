В Росреестре Чувашии зарегистрирован самый маленький объект недвижимости

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Его площадь составляет всего семь квадратных метров. Под громким словом «здание» значится пункт охраны на автомобильной стоянке в Канаше.

«Несмотря на маленькую площадь, пункт имеет фундамент и соответствует всем требованиям, которые предъявляются к объектам недвижимого имущества», — пояснила начальник отдела Управления Росреестра по Чувашии Светлана Андреева.

Одним из самых больших объектов за последний месяц в Едином государственном реестре недвижимости стал телятник в Красночетайском округе. Его площадь составила 4700 м2. Ноябрьский рекордсмен по площади — 15844 м2 — многоквартирный дом в городе Чебоксары по улице И.П. Прокопьева, 13. 

Татьяна Смирнова
Опубликовано: 18 декабря 2023 г.


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