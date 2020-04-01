Чем отличается машино-место от парковки

С 2017 года, когда Гражданский кодекс РФ ввел понятие «машино-место», и оно стало рассматриваться как полноценный объект недвижимости, в нашей республике зарегистрировано право собственности на 383 машинных места. Большая часть из них располагается в новостройках.

Под машино-местом понимается часть здания или сооружения, которая предназначается исключительно для размещения транспорта. При этом машинное место может быть ограждено стенами или иными конструктивными элементами либо не иметь ограждений и представлять собой обычную площадку, обозначенную краской или наклейками. Но в любом случае данные о границах в обязательном порядке должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Владелец такой недвижимости может продать, купить, арендовать, передать по наследству или заложить машино-место.

В Управлении Росреестра пояснили, что для машино-места приказом Минэкономразвития России установлены ограничения по минимально и максимально допустимым размерам, они могут быть не меньше 5,3 х 2,5 м и не больше 6,2 х 3,6 м. Так отмечается, что понятие «машино-место» не пересекается с понятием «парковка». Парковочное место – это специальная площадка на обочине или на дороге, предназначенная для стоянки транспорта, и не является самостоятельным объектом недвижимости. Следовательно, не подлежит постановке на кадастровый учет.

Руководитель управления Росреестра Екатерина Карпеева поясняет, что процедура оформления собственности на машино-место регламентирована. В первую очередь необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план объекта и нанесет границы машино-места в паркинге, чтобы его можно было идентифицировать. Подготовка техплана осуществляется на основании сведений, содержащихся в разрешении на ввод в эксплуатацию здания и проектной документации. Имея на руках техплан и правоустанавливающий документ (договор долевого участия, договор купли-продажи), собственник должен подать заявление об оформлении права собственности в МФЦ и оплатить госпошлину в размере 2 тысяч рублей. Через семь дней гражданин становится официальным владельцем машинного места.

Фото: Как сообщает «Российская газета», площадка считается машино-местом, только когда она неразрывно связана с объектом — домом, зданием или постройкой